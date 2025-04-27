Кліпперс і Денвер влаштували масову бійку з шістьма технічними фолами

Гравці Кліпперс та Денвера підвищили напругу протистояння, дійшовши до бійки під час четвертого матчу серії плейоф НБА.

Про це повідомляє The Athletic.

За лічені секунди до кінця другої чверті поєдинку Крістіан Браун сфолив на Джеймсі Хардені, вдаривши того по ребрах, намагаючись зробити перехоплення.

Такі дії Брауна дуже не сподобалося "Бороді", який одразу вирішив показати це супернику. Кандидат на звання MVP Нікола Йокич підійшов до Хардена ззаду, після чого до них доєднався Аарон Гордон, якого потів штовхнув зірка ЛАК. Це спровокувало масову сутичку.

Браун штовхнув Хардена в груди, Норман Пауелл штовхнув Брауна в спину, Гордон вдарив Пауелла в обличчя, а Кріс Данн загострив сутичку, штовхнувши Гордона, в той час, як Аарона стримував Івіца Зубац.

Clippers & Nuggets get chippy to end the 1st half 😳🍿 pic.twitter.com/AqueJlXrH0 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2025

Сутичка не призвела до вилучень, але при цьому Браун, Гордон, Йокич, Харден, Пауелл і Данн отримали технічні фоли.

Однак Денвер може отримати додаткове покарання у п'ятій грі серії через дії Майкла Портера-молодшого. Форвард Наггетс вибіг з лави запасних до середини майданчика, перш ніж асистент тренера відтягнув його назад.

За правилами НБА, гравці, які "не залишаються в безпосередній близькості від своєї лави запасних" під час сутички, підлягають дискваліфікації на одну гру і штрафу в розмірі до 50 000 доларів.

П'ятий матч серії між Денвером та Кліпперс відбудеться в ніч на 30 квітня. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх ігор плейоф НБА.

Раніше стало відомо, що головний тренер Голден Стейт Стів Керр вийшов на шосте місце в історії НБА за кількістю перемог в плейоф.