Зірка Чикаго Буллз може втратити громадянство рідної країни

Центровий Чикаго Буллз Нікола Вучевич може бути позбавлений громадянства Чорногорії.

Про це пише BasketNews.

34-річний бігмен отримав паспорт громадянина США. Міністерство внутрішніх справ Чорногорії заявило, що для Вучевича не буде робитися виняток в законодавстві країни, згідно з яким особи, які добровільно набули громадянство іншої держави після 3 червня 2006 року втрачають паспорт Чорногорії.

Вучевич – лідер збірної Чорногорії з баскетболу. Він представляв збірну на чотирьох чемпіонатах Європи та чемпіонаті світу 2022.

Нікола грає в НБА з 2011 року. Виступав також за Філадельфію та Орландо. Загалом провів 899 матчів, У 2019 та 2021 році потрапляв на Матч зірок.