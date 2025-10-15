Даллас продовжив контракт із головним тренером Кіддом

Даллас оголосив про продовження контракту з головним тренером Джейсоном Кіддом.

Про це повідомила пресслужба клубу НБА.

Умови угоди не розголошуються, однак зазначено, що вона довгострокова.

"Тренер Кідд втілює все те, що наша організація хоче бачити в лідері, і я радий, що він залишиться з нами ще на довгі роки. Ми впевнені, що він продовжить вдумливо і принципово керувати нашою командою, прагнучи досягнення нашої мети — привести Даллас до чемпіонства", — сказав власник клубу Патрік Дюмон.

52-річний Кідд керує Далласом з 2021 року. Під його керівництвом Маверікс вийшли у фінал Західної конференції у 2022 році та у фінал НБА у 2024-му. Даллас при Кідді здобув 179 перемог і зазнав 149 поразок.

Раніше повідомлялося, що літній новачок Фінікс Санз Джейлен Грін пропустить старт чергового сезону НБА через травму.