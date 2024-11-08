Юта без Михайлюка зазнала поразки, Чикаго поступився Міннесоті в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 8 листопада відбулися три матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Міннесота на виїзді переграла Чикаго. Буллз добре грали, маючи перевагу "+5" перед останньою чвертю, але потім "вовки" повністю переграли суперника та забрали перемогу. Сперс обіграли Портленд.

Юта зіграла з Мілвокі. Один із претендентів на титул невдало розпочав сезон. Джаз не змогли цим скористатися, повністю проваливши другу половину. Святослав Михайлюк на паркет не виходив.

НБА – регулярний чемпіонат

Чикаго – Міннесота 119:135 (34:28, 31:28, 30:34, 24:45)

Сан-Антоніо – Портленд 118:105 (33:27, 23:28, 35:24, 27:26)

Мілвокі – Юта 123:100 (31:29, 26:32, 31:16, 35:23)

Нагадаємо, вчора Голден Стейт на виїзді здолав чемпіона НБА Бостон Селтікс.