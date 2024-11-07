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Голден Стейт переграв Бостон, 39 очок Леброна не врятували Лейкерс від поразки Мемфісу в регулярному чемпіонаті НБА

Володимир Клепач — 7 листопада 2024, 08:55
Голден Стейт переграв Бостон, 39 очок Леброна не врятували Лейкерс від поразки Мемфісу в регулярному чемпіонаті НБА
Getty Images

У ніч з 6 на 7 листопада відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Чинний чемпіон Бостон на своєму майданчику поступився Голден Стейт, Стефен Каррі набрав 27 очок, 7 підбирань і 9 передач. Денвер вдома перервав переможну серію Оклахоми завдяки трипл-даблу Ніколи Йокича (23 очки, 19 підбирань, 16 передач). Мемфіс розгромив Лейкерс, хоча Леброн Джеймс набрав 39 очок.

НБА – регулярний чемпіонат

7 листопада

Індіана – Орландо – 118:111 (38:26, 23:31, 26:28, 31:26)

Шарлотт – Детройт – 108:107 (23:24, 23:21, 31:31, 31:31)

Атланта – Нью-Йорк – 121:116 (26:22, 39:39, 24:28, 32:27)

Бостон – Голден Стейт – 112:118 (24:19, 16:32, 41:31, 31:36)

Мемфіс – Лейкерс – 131:114 (35:27, 24:26, 36:28, 36:33)

Х’юстон – Сан-Антоніо – 127:100 (31:19, 32:19, 31:33, 33:29)

Даллас – Чикаго – 119:99 (32:24, 24:21, 32:23, 31:31)

Денвер – Оклахома – 124:122 (30:32, 25:34, 40:29, 29:27)

Фінікс – Маямі – 115:112 (26:25, 29:33, 29:29, 31:25)

Кліпперс – Філадельфія – 110:98 (24:27, 27:24, 33:17, 26:30)

Сакраменто – Торонто – 122:107 (30:33, 27:21, 32:39, 33:14)

Голден Стейт Денвер Детройт Індіана Клівленд Кліпперс Лос-Анджелес Лейкерс Мемфіс Грізліс Нью Орлеан Оклахома-Сіті Орландо Сан-Антоніо Торонто Філадельфія Фінікс Х'юстон Рокетс Чикаго Шарлотт Нью-Йорк Нікс Сакраменто Кінгс Бостон Селтікс Даллас Маверікс НБА

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