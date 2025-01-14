НБА вп'яте за сезон оштрафувала Едвардса

Зірка Міннесоти Тімбервулвз Ентоні Едвардс знов отримав штраф за підсумками матчу НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Захисник має сплатити в казну чемпіонату 50 000 доларів за непристойні жести на адресу суддів в матчі проти Мемфісу.

Спортсмен вже встиг прокоментувати таке рішення та заявив, що відтепер буде поводитися пристойно.

"Я здійснив молоду та дурну помилку. Цей жест не був спрямований на суддів, я стріляв по горобцях. Я все зрозумів, тепер не буде ніяких штрафів, я загалі нічого не говоритиму і не показуватиму", – запевнив "Ент-Мен".

Зазначимо, що для Едварса це п'ятий штраф у цьому розіграші НБА. Раніше баскетболіста штрафували на 100 000 доларів за нецензурну лайку у прямому етері, на 75 000 за критику суддів, на 25 000 за лайку у ЗМІ та на 35 000 за непристойні жести на паркеті.

Зазначимо, що сьогодні вночі Міннесота обіграла Вашингтон у матчі НБА.



