Колишній український баскетболіст Віталій Потапенко увійшов до тренерського штабу Детройта, який працюватиме в сезоні-2024/2025.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Українець працюватиме на посаді помічника головного тренера Джея Бі Бікерстаффа. Окрім цього, до тренерського штабу увійшли Люк Волтон, Сідні Лоу, Фред Вінсон, Кевін Берлесон, Джером Аллен та Джош Естес.

Нагадаємо, що Віталій Потапанко є другим найрезультативнішим українським гравцем в історії НБА – 3995 очок. Він поступається лише Олексію Леню з 4534 набраними балами.

За свою кар'єру Потапенко виступав за Клівленд, Бостон, Сіетл та Сакраменто з 1996 по 2007 рік. Раніше укаїнець працював асистентом у Клівленді та Мемфісі.