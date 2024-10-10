НБА скасувала передсезонний матч Орландо через ураган Мілтон

Національна баскетбольна асоціація скасувала передсезонний матч Орландо з Новим Орлеаном через ураган Мілтон

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Гра, яка була запланована на суботу, 12 жовтня, буде перенесена.

Орландо грав у Сан-Антоніо в середу ввечері та мав повернутися до центральної Флориди. Наразі ці плани змінюються через шторм, який досяг берега поблизу Сієста-Кі у штаті Флорида як шторм 3-ї категорії зі швидкістю вітру понад 190 км/год і ще сильнішими поривами.

"Завжди є речі, важливіші за гру в баскетбол, і це те, на що ми повинні зважати", — сказав тренер "Меджік" Джамал Мослі.

Нагадаємо, старт сезону в НБА запланований на 22 жовтня. Протягом регулярного сезону кожна з команд проведе по 80 матчів.