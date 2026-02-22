Фінікс в овертаймі дотис Орландо, перемоги Сан-Антоніо та Маямі у регулярному чемпіонаті НБА
У ніч проти 22 лютого відбулись декілька матчів у рамках регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
Вже у першому поєдинку прихильники НБА побачили справжню "зарубу". Фінікс лише в овертаймі дотис Орландо, тоді як Нью-Орлеан впевнено переграв Філадельфію.
У Маямі не було проблем у поєдинку проти Мемфіс, а от ще одним драматичним протистоянням стала зустріч Нью-Йорка проти Г'юстона.
Ще чотири гри відбудуться 22 лютого.
НБА – регулярний чемпіонат
22 лютого
Фінікс – Орландо 113:110 ОТ (21:25, 22:26, 34:22, 19:23, 17:14)
Нью-Орлеан – Філадельфія 126:111 (24:29, 33:36, 40:26, 29:20)
Маямі – Мемфіс 136:120 (39:33, 34:35, 39:26, 24:26)
Сан-Антоніо – Сакраменто 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28)
Чикаго – Детройт 110:126 (30:28, 20:25, 26:44, 34:29)
Нью-Йорк – Г'юстон 108:106 (27:21, 26:33, 22:37, 33:15)
Оклахома-Сіті – Клівленд (20:00)
Атланта – Бруклін (22:30)
Голден Стейт – Денвер (22:30)
Мілуокі – Торонто (22:30)