Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

НБА підписала новий контракт з департаментом культури та туризму Абу-Дабі

Володимир Максименко — 23 січня 2026, 10:39
НБА підписала новий контракт з департаментом культури та туризму Абу-Дабі
Getty Images

Національна баскетбольна асоціація підписала нову угоду з департаментом культури та туризму Абу-Дабі. 

Про це повідомили у ESPN.

Контракт має домовленність про проведення передсезонних матчей в Абу-Дабі та створення глобальної академії для юних баскетболістів у столиці Саудівської Аравії.

Фінансова складова угоди не розголошується, але за інформацією в ЗМІ, вона складає понад 300 мільйонів євро.

Зауважимо, що клуби НБА проводять в ОАЕ передсезонні матчі протягом останніх чотирьох років, зокрема це були поєдинки Мілуокі – Атланта, Даллас – Міннесота, Бостон – Денвер та Нікс – Філадельфія.

Згідно статистичних даних, в ОАЕ кількість прихільників баскетболу зросла на 25% з 2022 року. 

Раніше повідомлялось, що Євроліга може подати до суду на НБА.

НБА

НБА

Очки Михайлюка не допомогли Юті переграти Сан-Антоніо, Лейкерс поступились Кліпперс в НБА
Зірка Голден Стейт достроково завершив сезон через важку травму
Юта без Михайлюка знову програла, очки Леброна не врятували Лейкерс від поразки Портленду в НБА
Дончич не зіграє проти Портленда через травму
Голден Стейт переграли Нью-Йорк, Юта без Михайлюка поступилась Далласу в НБА

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік