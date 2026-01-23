НБА підписала новий контракт з департаментом культури та туризму Абу-Дабі
Національна баскетбольна асоціація підписала нову угоду з департаментом культури та туризму Абу-Дабі.
Про це повідомили у ESPN.
Контракт має домовленність про проведення передсезонних матчей в Абу-Дабі та створення глобальної академії для юних баскетболістів у столиці Саудівської Аравії.
Фінансова складова угоди не розголошується, але за інформацією в ЗМІ, вона складає понад 300 мільйонів євро.
Зауважимо, що клуби НБА проводять в ОАЕ передсезонні матчі протягом останніх чотирьох років, зокрема це були поєдинки Мілуокі – Атланта, Даллас – Міннесота, Бостон – Денвер та Нікс – Філадельфія.
Згідно статистичних даних, в ОАЕ кількість прихільників баскетболу зросла на 25% з 2022 року.
Раніше повідомлялось, що Євроліга може подати до суду на НБА.