НБА підписала новий контракт з департаментом культури та туризму Абу-Дабі

Національна баскетбольна асоціація підписала нову угоду з департаментом культури та туризму Абу-Дабі.

Про це повідомили у ESPN.

Контракт має домовленність про проведення передсезонних матчей в Абу-Дабі та створення глобальної академії для юних баскетболістів у столиці Саудівської Аравії.

Фінансова складова угоди не розголошується, але за інформацією в ЗМІ, вона складає понад 300 мільйонів євро.

Зауважимо, що клуби НБА проводять в ОАЕ передсезонні матчі протягом останніх чотирьох років, зокрема це були поєдинки Мілуокі – Атланта, Даллас – Міннесота, Бостон – Денвер та Нікс – Філадельфія.

Згідно статистичних даних, в ОАЕ кількість прихільників баскетболу зросла на 25% з 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Євроліга може подати до суду на НБА.