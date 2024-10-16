Українське дербі не вдалося: Лень набрав 3 очки, Михайлюк не виходив на паркет

Святослав Михайлюк та Олексій Лень у збірній України

В НБА тривають предсезоні матчі. У товариській грі зійшлися Сакраменто Олексія Леня та Юта Святослава Михайлюка.

Гра завершилася перемогою Юти з рахунком 117:114, але Михайлюк на паркет не виходив.

Досвідчений Лень отримав від тренерського штабу 14 хвилин, за які набрав 3 очки (1/1 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі при 1 втраті та 3 фолах. Показник плюс-мінус склав "+6".

У ніч з 15 на 16 жовтня Бостон Скапінцева програв Торонто з рахунком 118:119. Бігмен збірної України не виходив на майданчик.

Нагадаємо, Іссуф Санон та В'ячеслав Бобров на високому рівні провели гру Ліги чемпіонів.