Колишній тренер збірної України встановив рекорд НБА
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Фахівець Кенні Аткінсон, який певний час працював у збірній України асистентом Майка Фрателло (2011-14), став першим в історії Національної баскетбольної асоціації тренером, що розпочав сезон із новою для себе командою з показника 9-0.
Про це інформує пресслужба Кавальєрс.
57-річний Аткінсон очолив Клівленд влітку. Попередні три сезони він був асистентом Стіва Керра в Голден Стейт.
Для нього це не перша самостійна робота в НБА. З 2016 до 2020 року Аткінсон очолював Бруклін.
Нагадаємо, Олексій Лень отримав спеціальну відзнаку за вклад у перемогу Сакраменто над Торонто.