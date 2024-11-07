Колишній тренер збірної України встановив рекорд НБА

Фахівець Кенні Аткінсон, який певний час працював у збірній України асистентом Майка Фрателло (2011-14), став першим в історії Національної баскетбольної асоціації тренером, що розпочав сезон із новою для себе командою з показника 9-0.

Про це інформує пресслужба Кавальєрс.

57-річний Аткінсон очолив Клівленд влітку. Попередні три сезони він був асистентом Стіва Керра в Голден Стейт.

Для нього це не перша самостійна робота в НБА. З 2016 до 2020 року Аткінсон очолював Бруклін.

Kenny Atkinson has just become the first coach in @NBA history to start 9-0 in his first year with a new team! #LetEmKnow pic.twitter.com/GX7RfnGyQW — Cleveland Cavaliers (@cavs) November 7, 2024

Нагадаємо, Олексій Лень отримав спеціальну відзнаку за вклад у перемогу Сакраменто над Торонто.