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Колишній тренер збірної України встановив рекорд НБА

Руслан Травкін — 7 листопада 2024, 09:28
Колишній тренер збірної України встановив рекорд НБА
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Фахівець Кенні Аткінсон, який певний час працював у збірній України асистентом Майка Фрателло (2011-14), став першим в історії Національної баскетбольної асоціації тренером, що розпочав сезон із новою для себе командою з показника 9-0.

Про це інформує пресслужба Кавальєрс.

57-річний Аткінсон очолив Клівленд влітку. Попередні три сезони він був асистентом Стіва Керра в Голден Стейт.

Для нього це не перша самостійна робота в НБА. З 2016 до 2020 року Аткінсон очолював Бруклін.

Нагадаємо, Олексій Лень отримав спеціальну відзнаку за вклад у перемогу Сакраменто над Торонто.

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Клівленд

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