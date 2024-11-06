НБА дискваліфікувала Ембііда на 3 гри через насильство у бік журналіста

Центровий Філадельфії Джоел Ембіід дискваліфікований на три матчі через поштовх журналіста.

Про це пише інсайдер Шемс Чаранія.

Ембіід штовхнув оглядача The Philadelphia Inquirer Маркуса Хейса після програного матчу з Мемфісом (107:124).

Зірковий баскетболіст був незадоволений репортером, оскільки той написав колонку, в якій мимохідь згадувалися загиблий брат баскетболіста і названий на його честь син Артур.

Ембіід пропускає початок сезону через травму коліна. За підсумками сезону 2022/23 Джоел став MVP регулярного чемпіонату.