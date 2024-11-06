НБА дискваліфікувала Ембііда на 3 гри через насильство у бік журналіста
Джоел Ембіід
Центровий Філадельфії Джоел Ембіід дискваліфікований на три матчі через поштовх журналіста.
Про це пише інсайдер Шемс Чаранія.
Ембіід штовхнув оглядача The Philadelphia Inquirer Маркуса Хейса після програного матчу з Мемфісом (107:124).
Зірковий баскетболіст був незадоволений репортером, оскільки той написав колонку, в якій мимохідь згадувалися загиблий брат баскетболіста і названий на його честь син Артур.
Ембіід пропускає початок сезону через травму коліна. За підсумками сезону 2022/23 Джоел став MVP регулярного чемпіонату.