Дончич допоміг Лейкерс переграти Індіану, Бруклін поступився Торонто в НБА

У ніч з 26 на 27 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Лос-Анджелес Лейкерс завдяки 34 очкам Дончича мінімально переграли Індіану. Олексій Лень участі в матчі не взяв, провівши весь поєдинок на лаві для запасних.

Також Бруклін поступився Торонто, а Денвер у результативному матчі переграв Мілуокі.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

27 березня

Філадельфія – Вашингтон 114:119 (29:45, 29:22, 27:30, 29:22)

Бруклін – Торонто 86:116 (18:32, 27:30, 23:31, 18:23)

Індіана – Лейкерс 119:120 (33:28, 22:40, 37:27, 27:25)

Нью-Йорк – Кліпперс 113:126 (33:20, 22:34, 29:40, 29:32)

Денвер – Мілуокі 127:117 (38:27, 29:37, 33:28, 27:25)

Фінікс – Бостон 102:132 (38:42, 16:31, 37:35, 27:24)

Раніше ФБУ визначила місце проведення Фіналу шести Вищої ліги України.