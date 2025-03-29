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Зірковий лідер Шарлотт Горнетс більше не зіграє в поточному сезоні НБА

Олексій Погорелов — 29 березня 2025, 23:28
ЛаМело Болл
ЛаМело Болл
Instagram ЛаМело Болла

Зірковий розігруючий Шарлотт Горнетс ЛаМело Болл більше не вийде на паркет в нинішньому сезоні через хірургічне втручання.

Про це "шершні" повідомили на сайті НБА.

За інформацією джерела, 23-річний баскетболіст перенесе артроскопічну операцію, щоб усунути пошкодження правого гомілкостопного суглоба. Крім того, захиснику зроблять невелику операцію на правому зап'ясті.

Очікується, що Болл пропустить від 4 до 6 тижнів та встигне повністю відновитися до передсезонної підготовки команди.

Шарлотт вже втратив всілякі шанси на постсезон, посідаючи чотирнадцяте місце Східної конференції з балансом перемог 18-55.

У нинішньому сезоні ЛаМело Болл взяв участь у 47 матчах, у яких набирав у середньому 25,2 очка, 4,9 підбирання та 7,4 передачі.

Раніше стало відомо, що один із лідерів Західної конференції звільнив тренера незадовго до старту плейоф.

баскетбол НБА Шарлотт Горнетс ЛаМело Болл

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