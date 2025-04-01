Бостон переграв Мемфіс та встановив рекорд франшизи

Бостон Селтікс переграв Мемфіс в матчі регулярного сезону НБА та встановив рекорд франшизи.

Про це повідомляє пресслужба "зелених".

Ця перемога стала шостою виїзною поспіль для команди. Серія розпочалась із перемоги над Ютою з рахунком 121:99. Згодом Селтік здолали Сакраменто, Фінікс, Сан-Антоніо та Портленд.

6-0 roadtrip 👏



First time in franchise history btw 🤩 pic.twitter.com/cWbrnnU5mL — Boston Celtics (@celtics) April 1, 2025

Зазначимо, що усі перемоги команда здобула із двозначною кількістю очок – раніше команда п'ять разів поспіль так перемагала у чемпіонському минулому сезоні.

Наразі Бостон посідає друге місце у Східній конференції, маючи різницю перемог та поразок 56:19.

У наступному матчі Селтікс зіграють проти Маямі Хіт – поєдинок відбудеться 4 квітня о 02:30 за київським часом.

Раніше Клівленд втретє в історії оформив 60 перемог в регулярному чемпіонаті НБА.