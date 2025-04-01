Бостон переграв Мемфіс та встановив рекорд франшизи
Бостон Селтікс переграв Мемфіс в матчі регулярного сезону НБА та встановив рекорд франшизи.
Про це повідомляє пресслужба "зелених".
Ця перемога стала шостою виїзною поспіль для команди. Серія розпочалась із перемоги над Ютою з рахунком 121:99. Згодом Селтік здолали Сакраменто, Фінікс, Сан-Антоніо та Портленд.
Зазначимо, що усі перемоги команда здобула із двозначною кількістю очок – раніше команда п'ять разів поспіль так перемагала у чемпіонському минулому сезоні.
Наразі Бостон посідає друге місце у Східній конференції, маючи різницю перемог та поразок 56:19.
У наступному матчі Селтікс зіграють проти Маямі Хіт – поєдинок відбудеться 4 квітня о 02:30 за київським часом.
Раніше Клівленд втретє в історії оформив 60 перемог в регулярному чемпіонаті НБА.