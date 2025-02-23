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Дончич приніс Лейкерс перемогу над Денвером, Юта без Михайлюка переграла Х'юстон в матчі НБА

Володимир Максименко — 23 лютого 2025, 07:35
Дончич приніс Лейкерс перемогу над Денвером, Юта без Михайлюка переграла Х'юстон в матчі НБА
Getty images

У ніч з 22 на 23 лютого відбулась низка матчів Національної баскетбольної асоціації.

Лос-Анджелес Лейкерс з Олексієм Ленем у складі переміг Денвер. Український баскетболіст провів на полі понад три хвилини та встиг за цей час здійснити одне підбирання. Перемогу команді приніс Лука Дончич, який набрав 32 очки та здійснив 10 підбирань.

У ще одному матчі ігрового вечора Юта виявилась сильнішою за Х'юстон. Українець Святослав Михайлюк провів весь поєдинок на лаві для запасних.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
23 лютого

Чикаго – Фінікс 117:121 (30:20, 28:40, 32:33, 27:28)

Філадельфія Бруклін 103:105 (30:40, 22:23, 24:20, 27:22)

Денвер – Лейкерс 100:123 (31:38, 23:25, 33:33, 13:27)

Юта – Х'юстон 124:115 (29:28, 27:34, 31:28, 37:25)

Портленд – Шарлотт 141:88 (38:21, 35:19, 36:26, 32:22)

Сьогодні ввечері відбудуться ще два матчі ігрового дня, в яких Бостон зустрінеться з Нью-Йорком, а Голден Стейт зіграє проти Далласа.

Раніше легенда НБА висловив своє співчування Дончичу після його обміну у Лейкерс.

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