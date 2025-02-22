Новіцкі: Я ніколи не буду фанатом Лейкерс, але я завжди буду фанатом Дончича

Член Зали слави баскетболу та легенда НБА Дірк Новіцки поділився емоціями, які він відчував, коли дізнався про обмін Луки Дончича з Далласа в Лейкерс.

Слова 46-річного німця наводить BasketNews.

"Думаю, я був шокований і здивований, як і всі інші. Наступну годину я провів, стежачи за всім, що відбувалося в соцмережах. Я справді не міг повірити в це. Думаю, що він, очевидно, не очікував такого розвитку подій.

Ми трохи переписувалися, я був розчарований і засмучений за нього. Він запросив мене прийти на його першу гру в Лос-Анджелесі. Він хороший хлопець, тому я відчував, що повинен підтримати його в цій новій главі.

Він був дуже пригнічений і розчарований тим, як це сталося, і тому я хотів бути там для нього і його сім'ї та висловити підтримку, але ви, хлопці, бачили моє обличчя. Це було дивно і сюрреалістично бачити, як він грає за Лейкерс. Зрештою, я ніколи не буду фанатом Лейкерс, але я завжди буду фанатом Луки. Я впевнений, що він хотів завершити свою кар'єру так само, як і я", – заявив Новіцкі.