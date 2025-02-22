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Новіцкі: Я ніколи не буду фанатом Лейкерс, але я завжди буду фанатом Дончича

Олексій Погорелов — 22 лютого 2025, 23:08
Дірк Новіцкі та Лука Дончич
Дірк Новіцкі та Лука Дончич
Getty Images

Член Зали слави баскетболу та легенда НБА Дірк Новіцки поділився емоціями, які він відчував, коли дізнався про обмін Луки Дончича з Далласа в Лейкерс.

Слова 46-річного німця наводить BasketNews.

"Думаю, я був шокований і здивований, як і всі інші. Наступну годину я провів, стежачи за всім, що відбувалося в соцмережах. Я справді не міг повірити в це. Думаю, що він, очевидно, не очікував такого розвитку подій.

Ми трохи переписувалися, я був розчарований і засмучений за нього. Він запросив мене прийти на його першу гру в Лос-Анджелесі. Він хороший хлопець, тому я відчував, що повинен підтримати його в цій новій главі.

Він був дуже пригнічений і розчарований тим, як це сталося, і тому я хотів бути там для нього і його сім'ї та висловити підтримку, але ви, хлопці, бачили моє обличчя. Це було дивно і сюрреалістично бачити, як він грає за Лейкерс. Зрештою, я ніколи не буду фанатом Лейкерс, але я завжди буду фанатом Луки. Я впевнений, що він хотів завершити свою кар'єру так само, як і я", – заявив Новіцкі.

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Всі свої 21 рік в НБА Дірк Новіцкі провів у складі одного клубу – Даллас Маверікс.

Він виводив команду до Фіналу НБА 2006 року, де Мавс програли Маямі Хіт (2-4), а в 2011 році німець приніс франшизі її перший та поки єдиний кубок Ларрі О'Браєна.

У свій останній сезон Новіцкі встиг пограти з новачком Лукою Дончичем, який тільки потрапив в НБА.

Нещодавно Дончич вперше пропустив матч регулярного сезону НБА після свого повернення на паркет у складі Лейкерс.

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