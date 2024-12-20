Мемфіс познущався з Ворріорз, Даллас без Ірвінга та Дончича без шансів програв Кліпперс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 19 на 20 грудня відбулося 13 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Мемфіс вдома розгромив Голден Стейт із різницею в "+51", а під час гри перевага доходила і до 60 очок.

Даллас без Кайрі Ірвінга та Луки Дончича нічого не зміг вдома протиставити Кліпперс.

Бостон вдома програв Чикаго. Портленд на останній секунді вирвав перемогу над Денвером, завдяки проходу від Анферні Саймонса.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

20 грудня

Детройт – Юта 119:126 (19:48, 35:19, 32:30, 33:29)

Вашингтон – Шарлотт 123:114 (29:30, 31:28, 27:28, 36:28)

Орландо – Оклахома-Сіті 99:105 (28:29, 18:36, 28:17, 25:23)

Бостон – Чикаго 108:117 (25:21, 32:33, 29:28, 22:35)

Торонто – Бруклін 94:101 (24:24, 22:28, 30:18, 18:31)

Мемфіс – Голден Стейт 144:93 (37:15, 32:23, 40:21, 35:34)

Х’юстон – Новий Орлеан 133:113 (39:25, 27:27, 33:27, 34:34)

Сан-Антоніо – Атланта 133:126 OT (36:29, 24:37, 30:21, 30:33, 13:6)

Даллас – Кліпперс 95:118 (30:24, 19:26, 28:39, 18:29)

Фінікс – Індіана 111:120 (29:32, 30:28, 24:37, 28:23)

Міннесота – Нью-Йорк 107:133 (33:32, 18:41, 23:31, 33:29)

Портленд – Денвер 126:124 (30:35, 36:31, 38:21, 22:37)

Сакраменто – Лейкерс 100:113 (28:37, 30:25, 22:24, 20:27)