Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Баскетбол

Впевнені перемоги Фінікса та Голден Стейт у регулярному чемпіонаті НБА

Денис Іваненко — 6 листопада 2026, 08:53
Впевнені перемоги Фінікса та Голден Стейт у регулярному чемпіонаті НБА
Результати матчів НБА за 6 листопада
Getty Images

У ніч із 5 на 6 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Фінікса проти Орландо. В ньому господарі зі старту вирвались уперед і здобули врешті-решт комфортну перемогу, перервавши серію з чотирьох поразок.

В іншому протистоянні Голден Стейт і Маямі видали конкурентну першу половину зустрічі, яка завершилась внічию. Після цього "Ворріорз" зробили ривок і закрили гостей з різницею у 20 очок.

НБА – регулярний чемпіонат
6 листопада

Фінікс – Орландо 117:104 (33:26, 30:25, 33:22, 21:31)

Голден Стейт – Маямі 120:100 (26:29, 27:24, 38:23, 29:24)

Турнірна таблиця Східної конференції
Standings provided by Sofascore
Турнірна таблиця Західної конференції
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші 14 матчів.

Читайте також :
Ламело Болл встановив рекорд НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових
НБА

НБА

Поразка Юти Михайлюка в овертаймі, розгром від Нікс, перемога Філадельфії в регулярному чемпіонаті НБА
Не розгубився після падіння на фаната: Леброн скуштував вино вболівальника просто під час матчу
Ламело Болл встановив рекорд НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових
Перші поразка Мемфіса та перемога Сакраменто в сезоні регулярного чемпіонату НБА
Перша перемога Брукліна в сезоні, успіхи Лейкерс, Голден Стейт і Бостона в регулярному чемпіонаті НБА

Останні новини