Впевнені перемоги Фінікса та Голден Стейт у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 5 на 6 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Фінікса проти Орландо. В ньому господарі зі старту вирвались уперед і здобули врешті-решт комфортну перемогу, перервавши серію з чотирьох поразок.

В іншому протистоянні Голден Стейт і Маямі видали конкурентну першу половину зустрічі, яка завершилась внічию. Після цього "Ворріорз" зробили ривок і закрили гостей з різницею у 20 очок.

НБА – регулярний чемпіонат

6 листопада

Фінікс – Орландо 117:104 (33:26, 30:25, 33:22, 21:31)

Голден Стейт – Маямі 120:100 (26:29, 27:24, 38:23, 29:24)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші 14 матчів.