Впевнені перемоги Фінікса та Голден Стейт у регулярному чемпіонаті НБА
Результати матчів НБА за 6 листопада
Getty Images
У ніч із 5 на 6 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.
Ігровий день розпочався з поєдинку Фінікса проти Орландо. В ньому господарі зі старту вирвались уперед і здобули врешті-решт комфортну перемогу, перервавши серію з чотирьох поразок.
В іншому протистоянні Голден Стейт і Маямі видали конкурентну першу половину зустрічі, яка завершилась внічию. Після цього "Ворріорз" зробили ривок і закрили гостей з різницею у 20 очок.
НБА – регулярний чемпіонат
6 листопада
6 листопада
Фінікс – Орландо 117:104 (33:26, 30:25, 33:22, 21:31)
Голден Стейт – Маямі 120:100 (26:29, 27:24, 38:23, 29:24)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші 14 матчів.