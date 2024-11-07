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Чудовий перформанс за 14 хвилин: тренер Сакраменто похвалив Леня

Руслан Травкін — 7 листопада 2024, 12:58
Чудовий перформанс за 14 хвилин: тренер Сакраменто похвалив Леня
x.com/SacramentoKings

Наставник Сакраменто Майк Браун задоволений грою Олексія Леня проти Торонто. Він вважає, що українець чудово відіграв свій час на майданчику.

Про це тренер заявив після матчу.

"Олексій Лень видав чудовий індивідуальний перформанс і став кращим захисним гравцем матчу. Він поставив 4 блок-шоти, зробив 6 підбирань в нападі. І це всього за 14 хвилин на майданчику!

При цьому ще й була чимала кількість ситуацій, коли він заважав суперникам і діставав м’яч в моментах, коли вони не збиралися кидати", – сказав Браун.

Нагадаємо, за внесок у перемогу український бігмен отримав спеціальну нагороду від клубу.

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