Клуби НБА збираються забрати у Нового Орлеана його головний актив

Зірковий форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон став трансферною ціллю кількох клубів НБА.

Про це журналіст ESPN Тім МакМен розповів під час подкасту The Hoop Collective.

Згідно з джерелом, неназвані організації ліги планують домовитися про обмін 24-річного баскетболіста, якщо "пелікани" зроблять його доступним для трейду під час наступного міжсезоння.

"Я пам'ятаю, як ми з Боббі (Марксом) написали статтю незадовго до повернення Зайона, в якій обговорювали, що може статися з ним далі, його торгову цінність і ринковий потенціал. Хтось сказав нам тоді, що мета полягає в тому, щоб розкачати Зайона та відновити його цінність, чи то для Пеліканс, чи то для іншої команди. Треба віддати йому належне, він добре справляється з першою частиною. Деякі команди були б дуже зацікавлені в ньому", – сказав МакМен.

У нинішньому сезону Зайон Вільямсон зіграв 29 матчів, у яких набирав у середньому 24,4 очка, 7,3 підбирання та 5,2 передачі.

За наступні три сезони Зайон заробить 126,5 мільйона доларів. Влітку 2028 року він може стати необмежено вільним агентом.

Раніше стало відомо, що Новий Орлеан залишився без ще однієї своєї зірки до кінця поточної кампанії через травму.