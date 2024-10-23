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Михайлюк жартом відреагував на те, що йому не вручили чемпіонський перстень НБА

Руслан Травкін — 23 жовтня, 09:16
Михайлюк жартом відреагував на те, що йому не вручили чемпіонський перстень НБА
Святослав Михайлюк
Getty images

Український баскетболіст Святослав Михайлюк жартом відреагував на те, що не зміг отримати чемпіонський перстень Національної баскетбольної асоціації.

Перед матчем відкриття НБА-2024/25 гравці Бостона отримали індивідуальні персні за чемпіонство минулого сезону. Українець єдиний гравець "кельтів", який перейшов до іншої команди асоціації, тому йому нагорода буде вручена тоді, коли його Юта завітає на "TD Garden".

"Чи є у когось зв’язки в логістичних компаніях FedEx or UPS?", – написав Михайлюк у соцмережі "X" (Twitter).

Нагадаємо, колишня команда Святослава розпочала сезон із впевненої перемоги над Нью-Йорк Нікс. Селтікс у цій грі зуміли повторити рекорд НБА за влучними дальніми кидками в одному матчі.

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