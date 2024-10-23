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Бостон повторив рекорд НБА за влучними триочковими в одному матчі

Руслан Травкін — 23 жовтня, 07:34
Бостон повторив рекорд НБА за влучними триочковими в одному матчі
x.com/celtics

Бостон Селтікс у матчі-відкритті сезону-2024/25 проти Нікс влучив з-за дуги 29 разів, що є повторенням рекорду НБА.

Поєдинок завершився перемогою чемпіонів НБА з рахунком 132:109.

Для 29 влучних триочкових кидків "кельтам" знадобилася 61 спроба (47,5% реалізації). Рекорд належав Мілуокі. Гравців Бакс влучили 29 дальніх у матчі з Маямі Гіт у 2020 році.

Варто зазначити, що 29-й дальній Бостон влучив за 9 хвилин до кінця гри, але після цього баскетболісти "зелено-білих" не влучали з-за дуги.

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