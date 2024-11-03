Мегакамбек Кривбаса, стабільний Клевзуник. 10 головних новин тижня у Суперлізі

Поки чинний чемпіон Суперліги Дніпро після вояжу в Європу готується знову вступити в бій у вітчизняному чемпіонаті, інші команди встигли подарувати вболівальникам низку цікавинок. Про це – у традиційній підбірці топ-10 новин Суперліги.

Київ-Баскет і Рівне знову перемагають

Кияни та рівняни мають лише по одній поразці у цьому сезоні Суперліги. Якщо порівнювати ростери команд з тим же Дніпром, то і кваліфікації виконавців, і довжини ротації, підопічним Забірченка та Переверзія може не вистачити, аби кинути виклик чемпіону. Тим не менш, станом на цей момент, ці дві команди головні претенденти на медалі. Звісно ж, окрім того ж Дніпра.

Два крайніх матчі Київ-Баскет та Рівне провели в лобових зустрічах проти Прикарпаття-Говерли та Старого-Луцька-Університету відповідно. Підсумок – перемоги, які закріпили їх на вершині турнірної таблиці.

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Стабільний Клевзуник

На рівні Першої та Вищої ліг, виступаючи під орудою Олександра Пащенка у дублі Хіміка та Прометеї Денис Клевзуник був лідером та одним із найбільш стабільних гравців. І от зараз молодий форвард проводить сезон у Суперлізі та ще й на великих хвилинах у амбітному клубі.

Втім Клевзуник не розгубився. І наразі поряд з Буренком та Сандулом є лідером Київ-Баскета, повноцінно замінюючи минулорічного лідера команди Вадима Заплотинського.

Рівне сильніше у волинському дербі

Команда Михайла Переверзія двічі обіграла принципового суперника. Іскри сипалися на майданчику, особливо у рівненському матчі. Дмитра Чайковського та й взагалі вилучили судді, а Ісая Тернер, схоже, поставив хрест на своїх перспективах у складі лучан. Та й загалом цей поєдинок був сповнений емоцій, свистків та фолів. Результативність же – відверто накульгувала.

У матчі-відповіді в Луцьку "біло-червоні" ще раз обіграли Старий Луцьк. Не допоміг господарям навіть феєричний спурт від Рідлі, який за 30 секунд приніс своїй команді 7 очок.

ФБУ

Американці Рівного набирають форму

У минулому сезоні Елайджа Джойнер був один із найяскравіших гравців чемпіонату. Незважаючи на це, дисципліна і навколо баскетбольні моменти у захисника зі Штатів бажали кращого. Цьогоріч срібні призери минулогорічної Суперліги запросили в свої лави менш кваліфікованих, втім і разом з цим менш проблемних американців (принаймні, поки що).

Так, у стартових поєдинках Бізлі, Брауну та Фуллеру діставалося від Переверзія. Наставник Рівного у виховних цілях навіть частенько залишав американців на лаві. Однак зараз це тріо суттєво додає і прогресує. Матчі зі Старим Луцьком – яскраве підтвердження.

"Просто обісрались" – Агафонов про поразку Черкаських Мавп

Те, що цьогорічний Кривбас не буде аутсайдером, як це було у минулому сезоні було видно і по передсезонній підготовці та складу команди. Як наслідок, у двох очних матчах проти Черскаських Мавп підопічні Олександра Ворони зуміли здобути одну перемогу. При цьому, були конкуретними в обох матчах.

Команда Дмитра Нагорного вперше програла з новим наставником. Андрій Агафонов вже традиційно не скупився на якскраві перформанси на післяматчевій пресконференції.

"Якщо в двох словах – просто обісрались. Коли гра зроблена при +20, залишилось 10 хвилин і людям кажеш що робити, що спочатку дуже важливі перші дві хвилини і, на жаль, не зробили нічого. Почали вони 8:0 чи скільки, я навіть не знаю. 32:11 остання чверть. Після цього будуть мені дзвонити казати, що матч злили чи ще щось, коефіцієнти подивилися. Ні, ми обісрались, офіційно", – заявив Агафонов.

Мегакамбек Кривбаса

Цей матч заслуговує на те, щоб про нього пам’ятали не лише завдяки цитаті Андрія Агафонова. 32:11 – такий рахунок останньої чверті на користь криворіжців. В коментарях до трансляції поєдинку вистачало звинувачень щодо "договірняка". Звісно, команди це заперечують.

Дісталося від вболівальників та експертів в Лєву Кошеватському: один з найкращих захисників та асистентів чемпіонату, який влітку викликався і до лав національної збірної, хотів перехитрити Ханта, а перехитрив себе.

Перед останньою чвертю криворіжці "горіли" 52:70, а у підсумку подарували поки що найбільш ефектний камбек цього чемпіонату.

Прикарпаття-Говерла знову програє

0:7 – такий собі результат на старті чемпіонату від команди з Івано-Франківська. Так, суттєво змінився ростер, так травмувалися два лідери Кабацюра та Старцев, однак це точно не те, на що сподівалося керівництво та вболівальники прикарпатців.

І ніби Запоріжжя та Старий Луцьк не дуже то і втекли у турнірці, а от омріяну першу звитягу команда Мурзіна ніяк не може здобути. От і в домашніх матчах проти Київ-Баскета франківці грали непогано, однак знову не перемогли. Не допоміг навіть "персонал бест" Стародуба, який у матчі проти своєї екскоманди набрав рекордні для себе 23 очки в Суперлізі. "Дуже багато помилок як у захисті, так і в нападі. Робимо одні й ті ж помилки", – коротко пояснив невдачі своєї команди Євген Мурзін.

ФБУ

Старцев і Тарасенко серйозно травмувалися

У матчі чемпіонату проти Кривбаса лідер та капітан Говерли Сергій Старцев отримав травму. Те, що спочатку називали "забоєм" виявилося розривом хрестоподібної зв’язки. Як наслідок – сезон для захисника, на жаль, завершено.

Така ж серйозна травма і у Олександра Тарасенка з Дніпра. Щоправда, її він здобув не у національному чемпіонаті, а в матчі Кубка Європи ФІБА проти португальського Спортинга. Очевидно, що терміни відновлення будуть такими ж тривалими, як і у Старцева.

Додаємо до цього списку Кабацюру, Петренка, Головчика та інших гравців, в яких травми, на щастя, дещо легші, втім поки що залишаються їх поза грою.

Хто винен гроші Дробашку та Жулавському?

Чергова порція фінансових претензій в українському баскетболі. "Один клуб Суперліги буде далі програвати поки не виплатить мені та моєму гравцеві гроші ще з минулого сезону. Якщо ніхто із керівництва не допомагає, тоді карма наздоганяє. Вангую" – написав тренер Селф Мейда Максим Дробашко.

Баскетбольна спільнота відразу запідозрила, що йдеться про Говерлу та Євгена Жулавського. І от не встигла історія набути розголосу, як Дробашко в цьому ж дописі написав такий коментар: "Спрацювало швиденько. Жулавському виплатили борг. Тепер чекаю на свій час ікс".

Бублик – лідер не лише на майданчику

Михайло Бублик – лідер Кривбаса не лише на майданчику. Після поразки команди в першому матчі від Черкаських Мавп він говорив не лише про баскетбол: