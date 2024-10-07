Легендарний баскетболіст Майкл Джордан став власником унікального суперкару

Майкл Джордан, легендарний баскетболіст і найбагатший спортсмен в історії, поповнив свою колекцію автомобілів рідкісним суперкаром.

Нещодавно стало відомо, що американець став власником унікального Pininfarina Battista Targamerica, який був представлений на Тижні автомобілів у Монтереї. Цей електромобіль став останнім поповненням вражаючої колекції Джордана.

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Battista Targamerica, що дебютував у серпні, викликав цікавість через свою оригінальність, але ім'я власника залишалося таємницею. Розкриття відбулося в пості Pininfarina, де Джордан був згаданий як "друг" із хештегом "#goat".

Цей гіперкар, родич Rimac Nevera, має потужність 1 900 кінських сил і розганяється до 60 миль на годину за 1,89 секунди, досягаючи максимальної швидкості 222 миль на годину. Battista виконаний у сріблястому кольорі, має знімний дах та спеціальний бокс для сигар. Вартість автомобіля становить 2,5 мільйона доларів.

Як співвласник команди NASCAR 23XI, Майкл ніколи не приховував любові до автомобілів, і регулярно його колекція поповнюється новими екземплярами.