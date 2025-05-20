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Колишній тренер Наггетс знайшов нову роботу після відставки

Руслан Травкін — 20 травня 2025, 09:31
Колишній тренер Наггетс знайшов нову роботу після відставки
Майкл Мелоун
x.com/nuggets

Колишній тренер Денвер Наггетс Майкл Мелоун буде працювати експертом ESPN під час фіналу Західної конференції НБА сезону-2024/25.

Про це повідомляє AP News.

Фінал Заходу розпочнеться вже завтра. У ньому зійдуться Міннесота Тімбервулвз та Оклахома, яка вибила його колишній клуб.

Нагадаємо, Мелоун був відправлений у відставку з посади головного тренера Наггетс за три матчі до кінця регулярного чемпіонату.

Фахівець очолив Денвер влітку 2015 року. У сезоні-2022/23 він привів команду до першого в історії організації титулу чемпіона НБА, обігравши у фінальній серії Маямі Хіт (4-1).

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