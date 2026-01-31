Матчі в США, стажування в Літній лізі та Суперліга сьогодення: інтерв'ю з Валентином Берестнєвим

Валентин Берестнєв – культова особистість баскетбольної Суперліги України.

У 1992 році він був асистентом, коли МБК Миколаїв здобув срібні нагороди, а через три роки очолив клуб і привів команду до бронзових медалей за підсумками сезону-1997/98.

Валентин Борисович працював наставником команди у найсильнішій лізі України в 1990-х, 2000-х, 2010-х роках, а тепер є тренером клубу Суперліги вже й у 2020-ті.

"Чемпіон" вирішив поспілкуватися з фахівцем і дізнатися його думки про старт Ніко-Баскета, спогади про Суперлігу попередніх десятиліть, а також пригадати турне в США та стажування в Літній лізі НБА.

– Баскетбол повернувся до Миколаєва – міста, де цей вид спорту люблять. Як ви оціните першу частину сезону: що не вдалося, а чим задоволені найбільше?

– Загалом я задоволений. Незважаючи на те, що ми перебуваємо на 8-9 сходинці. Я задоволений уже тим, що великий баскетбол повернувся до Миколаєва. Усі розуміють, які зараз складні часи.

Ми знаходимося за 70-80 кілометрів від лінії зіткнення, але навіть у такій ситуації повернули баскетбол.

Так, був один клуб, але Ніко-Баскет – це прямий правонаступник МБК Миколаїв. Ті ж тренери, ті ж хлопці. Наприклад, Сафонов, Зайцев, Лихой, Гарбар – вони небагато, але грали за другу команду, а також виходили за основну.

Ніко-Баскет представляє не просто Миколаїв, а весь Миколаївський регіон на всеукраїнській арені. До цього повноважним представником регіону був МБК Миколаїв, зараз – Ніко-Баскет.

Ми повернулися до Суперліги – це вже великий успіх. Звичайно, ми сподівалися, що почнемо краще. Були думки, що хлопці швидко сприймуть наші ідеї, але ми були в рожевих окулярах.

facebook.com/nikobasketteam

Ми наполегливо працювали, найшвидше вийшли з відпустки – вже з 1 серпня почали тренування. Хлопці добре виконували свою роботу: вранці – 2,5 години, ввечері – ще 3. Але сталося так, як сталося.

До гравців у мене немає жодних особистих претензій. Вони старалися, намагалися виграти в кожному матчі. Не вистачило досвіду. Нам, на жаль, не вдалося запросити жодного гравця з великим досвідом, який би мав за плечима 4-5 сезонів у Суперлізі.

Сафонов і Зайцев відіграли 1-2 сезони в хороших командах, але на другорядних ролях. Ми вдячні їм, що вони відгукнулися на нашу пропозицію.

Нам дуже не вистачало лідера. Через це часто траплялися матчі з великими перепадами в грі. Якби був лідер, то ми могли б вигради вдома у Черкаських Мавп і Говерли.

Але загалом можна бути задоволеними тим, що великий баскетбол знову в нашому місті. Команда від гри до гри прогресує. Це вона довела у передостанньому турі в Луцьку, коли перемогла Старий Луцьк, у складі якого є три легіонери, у їхньому залі. Також тривалий час була рівна гра з Говерлою, де ми поступилися лише в останні хвилини.

– Ви – людина, яка тренувала і в 1990-ті, і в 2000-ні, і в 2010-ті, і зараз. Багато хто каже, що через війну рівень Суперліги повернувся саме в 1990-ті: грають молоді українці, ветерани, а легіонери далеко не завжди кращі за українців. Погоджуєтеся з такою думкою?

– Так, ситуація справді нагадує 1990-ті. Тоді також молоді гравці отримали можливість виступати в головній лізі.

Звичайно, тоді обставини були іншими. У Вищій лізі СРСР грали Будівельник і Миколаїв. У Першій лізі – Луганськ, СКА-Київ та Одеса, якщо не помиляюся. Інші команди не мали такого календаря й не проводили великої кількості матчів.

Коли розпочався чемпіонат України, ми ставали другими, третіми. Будівельник вигравав чемпіонство сім чи вісім років поспіль. Ніхто не міг потіснити цю команду з лідерських позицій.

Потім у гру увійшли великі міста – Дніпро, Одеса, Донецьк. Згодом приєдналися Маріуполь і Южний. Вони зробили великий крок уперед, адже мали значно більше коштів, ніж, наприклад, Миколаїв чи Рівне.

Ми ж більше покладалися на молодих гравців. Нагадаю, Віталій Бойко та Олексій Онуфрієв дебютували в 18 років, а Сергій Гладир – узагалі в 16.

Григорій Хижняк переїхав до Києва у 1995 році, коли йому був 21 рік. До того він уже 2-3 роки стабільно грав у Миколаєві, тобто також дебютував у 18.

Григорій Хижняк (№6). Фото сезону-1994/95. facebook.com/berestnevv

Пізніше, коли настало засилля легіонерів, ігрові хвилини отримували лише досвідчені та висококласні українські гравці, які могли пробитися до складів команд.

Наприклад, у Маріуполі тоді запросили багато талановитих українських хлопців – Кирила Фесенка, Максима Івшина, Ігоря Локітонова, Юрія Лохманчука. Вони не могли отримати стабільного ігрового часу в Азовмаші, тому була створена команда СК Маріуполь.

Зараз часи складні, але це шанс для нашої молоді. Вони мають можливість проявити себе. Нещодавно ми грали проти Київ-Баскета – мене приємно здивувала гра Романиці та Малича. У нас чудовий прогрес демонструє Максим Грищук – йому лише 19 років.

– У різні роки МБК Миколаїв запрошував іноземців, які згодом йшли на підвищення в Україні або грали в сильних європейських лігах. Назвете тих легіонерів, з якими вам було найкомфортніше працювати?

– Коли я працював останній рік у МБК Миколаїв, у нас був Нейт Едріан – четвертий номер, з високим баскетбольним IQ, командний гравець. Після нас він поїхав до сильної італійської ліги, де виступав за "Бріндізі" (також грав у Серії A за "Кремону" – прим.).

Маклінток після нас поїхав до Азовмаша, а потім повернувся до Миколаєва. Чудовий хлопець і висококласний гравець.

Відзначу Джастіна Лава. Він залишив гарну пам'ять про себе. На жаль, його вже немає – він пішов із життя у 41 рік. Також він грав у Суперлізі за Одесу.

Хотів би згадати й балтійських гравців – Маріса Мажутіса та Юріса Умбрашко. Вони були позитивними людьми в роздягальні, справжніми професіоналами й чудовими хлопцями.

Можна назвати ще багато прізвищ, але варто сказати й інше: були легіонери, які просто приїжджали заробити грошей, не віддавалися на майданчику, швидко їхали, і вболівальники навіть не запам'ятали їхніх імен.

Валентин Берестнєв (крайній ліворуч). Сезон-1992. facebook.com/berestnevv

– У сезоні-1997/98 МБК Миколаїв став бронзовим призером Суперліги, а в 1992-му ви були асистентом, коли команда здобула срібло. Пройшло багато часу, але чи пам'ятаєте, чи були тоді якісь додаткові премії за ці медалі?

– Вже точно не пам'ятаю. Звичайно, премії були. У ті роки не існувало великих зарплат. Зараз також усі клуби платять скромно – всі розуміють, що йде війна. Ми вдячні всім, хто допомагає нам мати зарплати на такому рівні.

У 2011-2014 роках, коли іноземці отримували 30-40 тисяч доларів на місяць, а українці – 15-25, премії вже не мали великого значення.

А тоді, коли зарплата становила близько 1000 гривень, якісь 200 гривень премії були дуже й дуже потрібні. Це були не надто великі суми. Напевно, за бронзу ми отримали щось на рівні місячного окладу.

Але головна нагорода – це медаль. Яскравих сезонів і матчів було багато, але найбільше запам'ятовуються саме ті чемпіонати, де ти здобуваєш нагороди.

Валентин Берестнєв. Середній ряд. По центру. Сезон-1997/98. facebook.com/berestnevv

– З кінця 1990-х і до середини 2000-х Миколаїв кілька разів їздив у США грати матчі. Як виник цей варіант і чим ті поїздки запам'яталися?

– Цей варіант виник абсолютно випадково. Ми грали матчі Європейського кубка проти угорської команди Гонвед. У гостях програли 7-8 очок, а вдома виграли 2-3, але за сумою двох матчів далі пройшов Гонвед.

Перед грою в Миколаєві до нас звернулися колеги з Угорщини з проханням перенести матч на 3-4 дні, адже вони мали летіти до США.

Саме вони й розповіли, що існує баскетбольна організація Basketball Traveling, яка організовує тури до Америки для європейських команд. Угорці допомогли нам зв'язатися з ними й налагодити контакти.

Вже в перший сезон ми виступили дуже гідно. Грали проти Флорида Гейторз, які в 2025 році стали чемпіонами NCAA, тоді також були чемпіонами студентської ліги. Ми показали хорошу гру й поступилися лише 4 очками в кінцівці. Організатори залишилися задоволені, адже переживали, що ми можемо програти 20-30 очок. Після цього нам одразу запропонували трирічний контракт.

Ми щоразу добре себе показували – за 11 років літали до США 10 разів.

Ті поїздки, передусім, запам'яталися тим, що хлопці були змушені грати на зовсім інших швидкостях, під постійним тиском американських захисників. Деякі матчі ми програвали, деякі – вигравали.

Для нашої молодої команди це був надзвичайний досвід. Ми починали сезон в іншому стані, а після турне до США колектив повертався зовсім іншим – більш готовим і зрілим.

– У 2014 та 2015 роках ви працювали в Літній лізі з Торонто Репторз. Як це стало можливим і що скажете про той досвід?

– Так склалося, що тоді я працював у Лізі ВТБ. Мій клуб підписав кількох американських гравців через агентство, яке базувалося в Торонто. Ми поцікавилися, чи можна потрапити на стажування, і нам відповіли: "Без проблем".

Мені цей досвід дуже сподобався. Мені навіть здалося, що я був там корисним. Їм був цікавий європейський погляд – мої оцінки індивідуального та командного розвитку гравців. Наступного року мене запросили ще раз.

– І наостанок – нетипове питання. У соцмережах є ваші фото у формі Ліверпуля. Ви фанат команди? Що скажете про нинішню гру?

– Я стежу за Ліверпулем. Насправді я не стільки фанат клубу, скільки фанат тренерів. Коли там працював Клопп, я бачив, як він жив командою 24/7, як мотивував гравців, які футбольні ідеї впроваджував.

Коли Клопп пішов, Слот виграв чемпіонство на його багажі. Зараз ми вже бачимо власну роботу Слота. Я не ставлю під сумнів його кваліфікацію – він, безумовно, хороший тренер, інакше його б туди не запросили. Але справжню оцінку його роботи дадуть подальші виступи.

Зараз я б хотів, щоб Манчестер Сіті вийшов із кризи, адже Пеп Гвардіола – геніальний футбольний тренер.

Мені прикро дивитися на те, що відбувається в Манчестер Юнайтед – там не дають тренерам нормально працювати.

Схожа ситуація і в Челсі. Мареска виграв два трофеї – Міжконтинентальний кубок і Лігу конференцій, але його все одно звільнили.

На жаль, у світовому спорті – починаючи з футболу, а згодом це дійде й до баскетболу – все більше вирішуватимуть "грошові мішки", а не спортивні принципи чи тренерські якості.

Мені також прикро, що звільнили Алонсо. Я вболівав за нього, коли він тренував Баєр, радів, коли його запросили до Реала. Думав, що він створить команду-космос.

Його звільнили, а Фліка – ні, хоча в них однакова кількість перемог і поразок.

Чекаю на новий злет Ліверпуля. Дуже шкода Мохамеда Салаха. З ним повелися не по-спортивному й не по-людськи. Це легенда клубу. Протягом десяти років Ліверпуль був серед топ-команд саме завдяки цій людині.