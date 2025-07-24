Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Сергій Гладир – про кар'єру, перехід від виступів на паркеті до тренерства, роботу в збірній України

Руслан Травкін — 24 липня 2025, 12:00
facebook.com/MonacoBasket/
Сергій Гладир – про кар'єру, перехід від виступів на паркеті до тренерства, роботу в збірній України

За всю історію українського баскетболу чудову кар'єру в Європі побудували кілька гравців. Сергій Гладир – один із них.

Уже тривалий період часу він працює асистентом тренера у топовому клубі Євроліги – Монако, а буквально кілька тижнів тому Сергій став помічником Айнарса Багатскіса в збірній України.

"Чемпіон" вирішив запитати в одного з найкращих баскетболістів в історії України про його кар'єру, пригадали виступи в Літній лізі НБА, а також дізналися про складнощі від переходу з амплуа гравця до тренерства. Звичайно, приділили увагу і підготовці "синьо-жовтих" до матчів прекваліфікації чемпіонату світу.

Початок кар'єри. Виступи в Іспанії та Франції. Гра в Літній лізі

– Ви пройшли шлях від виступів за МБК Миколаїв до гри в чемпіонатах Іспанії та Франції – топових європейських лігах. Який перехід був найскладнішим географічний чи ментальний?

Насамперед найскладніше було ментально. Мені був 21 рік. Я не розмовляв іспанською, у клубі мало хто розмовляв англійською. Я був сам – не було друзів, знайомих. Треба було починати жити практично з нуля. Ментально на початку було складно.

Франція мені сподобалася не відразу, а ось Іспанія припала до душі практично моментально. Сподобалося жити там.

– Уже в 17 років почали пробиватися до першої команди МБК Миколаїв. Може пригадаєте, які легіонери клубу того періоду запам'яталися вам найбільше?

– Першим легіонером у нас був Ямче Тібо (камерунець, який в Україні також грав за Львівську Політехніку – прим.). Це ще 2004 чи 2005 рік.

Фізично він був дуже сильний – справжній звір. Дуже високо стрибав, швидко біг. Це все, що пам'ятаю про нього. Це було давно, коли я тільки-но починав тренуватися з першою командою.

А ось саме легіонер, з яким вже сподобалося грати, це був Джарріус Джексон (після відходу з МБК Миколаїв Джексон грав в Італії 6 сезонів і в 2011 році став MVP Кубка – прим.). Він пройшов університет Техас Тек. В Україні перед приходом до МБК Миколаїв грав за Хімік.

Ми називали його JJ. Ось він був справді чудовий гравець. З ним було комфортно на паркеті – подобалося грати поряд.

Сергій Гладир під час гри за Манресу. 2012 рік.
Сергій Гладир під час гри за Манресу. 2012 рік.
BAXI Manresa

– Протягом кар'єри вдалося виходити проти багатьох топів європейського баскетболу. Назвіть трьох найнеприємніших опонентів за кар’єру?

– За 4 роки в Іспанії таких людей вистачало. Я грав у Лізі чемпіонів, Єврокубку, у Євролізі з Нантером грав, але найскладніше було грати з Піт Мікелом із Барселони. Він був найнезручнішим суперником.

Індивідуально проти нього було дуже складно. Він фізично сильніший, чудово грав у лоу-пості. Такий був незручний не тільки для мене, а й для всіх.

Хочу згадати Серхіо Юля з Реала. Дуже швидкий, чудовий кидок, спортивно нахабний. І такий упертий, настирливий. Проти нього було складно, але водночас цікаво – подобалося змагатися з ним.

Взагалі за кар'єру грав проти великої кількості хороших і сильних гравців, але ці двоє точно запам'яталися.

Виодин із небагатьох українців, які були обрані на драфті НБА. У Літній лізі ви грали навіть у 2013 році. Чи були якісь, скажімо так, тісні контакти з командами НБА?

– Я був і 2010 року, і 2013-го. Після драфту перші кілька років клуб справді підтримував зі мною зв'язок. Це логічно – якщо команда тебе обирає, то вона зацікавлена. У перші два роки до мене приїжджали скаути майже щомісяця. Ми з ними ходили на вечерю, вони щось розповідали, запитували. Але, мабуть, не побачили того прогресу, що хотіли.

У Літній лізі 2010 року я грав десь по 5 хвилин у кожній половині. 2013-го мене знову запросили, але тоді я вже сам розчарувався – і тому перестав думати про НБА.

– А чому розчарувалися?

– Ну, дивіться, я вже чотири роки провів в Іспанії. Мені було 25 років. Я не вважав себе повністю сформованим, але вже мав певний досвід. І сподівався отримати шанс.

15-20 хвилин у якійсь грі, щоб реально себе показати. А так – дали 5 хвилин. А це ж Літня ліга, туди всі приїжджають показати себе. Великого часу я не отримав, і зрозумів, що команді я вже не дуже цікавий.

Я розчарувався, що навіть не дали шансу проявити себе. Тому після того я сильно не мріяв про ще якийсь шанс отримати контракт від команди НБА.

– Завершили кар'єру гравця в 31 рік через проблеми з колінами. Це було особисте рішення "не добивати" чи лікарі вже вмовляли чи натякали, що варто закінчити?

– Ні, лікарі не відмовляли, але попереджали про серйозні наслідки.

Але я завершив кар'єру за власним бажанням. Закінчився контракт із Монако – його продовжувати не збиралися. Грати кілька матчів на тиждень, щоденні тренування – було б складно.

Але – найголовніше – я вже не хотів переходити до команди рівнем нижче. А оскільки я вже не міг грати на рівні Єврокубку, то й вирішив завершити кар'єру.

До того ж, у мене була розмова із Сашею Обрадовичем та керівництвом Монако. Я попросив дати мені шанс розпочати свою тренерську кар'єру саме у Монако. Вони погодились. Ось так і почалося.

Погляд на нинішню збірну України. Спогади про успішний Євробаскет-2013 та виступ на ЧС-2014

– Ви багато років були лідером збірної України. Як змінилася атмосфера в команді з того часу, як ви були гравцем, до сьогодні – коли почали працювати в штабі?

– Я не сказав би, що якось змінилася. Все те саме. Гравці приїжджають, спілкуються, працюють. Молодь викладається. Наприклад, коли я починав грати за збірну, то було більше вікових гравців. Нині такий один – Слава Кравцов.

В'ячеслав Кравцов і Сергій Гладир
В'ячеслав Кравцов і Сергій Гладир
fiba.basketball/en/players/154814

На вашу думку, які сильні сторони нинішнього покоління збірників?

Їхнє бажання показати себе. Для мене це сильна сторона, коли гравець хоче проявити себе, коли має бажання ставати краще.

Бажання викладатися на повнуце сильна сторона. Баскетболісти викладаються на тренуваннях. Іноді не все виходить, але в бажанні їм точно не відмовиш.

У нас зараз не повний склад, не всі доїхали: у когось складний сезон, хтось без контракту, хтось заліковує травму. Сподіваюсь, що якось вдасться зібрати весь ростер.

– Чи вивчаєте якось зараз збірні Словаччини та Швейцарії, чи поки що підготовка фокусується на чомусь іншому?

Станом на зараз ми більше уваги приділяємо собі, адже часу на підготовку не так і багато. Хочемо бути готові й тактично, й фізично.

Нам треба спочатку розібратися, що ми самі будемо робити, а не інша команда. Тому зараз більше часу приділяємо собі.

Сергій Гладир
Сергій Гладир
fiba.basketball/en/players

Не можу не пригадати тріумфальний успіх Євробаскета-2013. Що стало головною причиною того рекордного в історії збірної України результату? Робота Фрателло, настрій гравців?

– Все склалося якнайкраще, щоб ми дійшли туди, де ми опинилися. По-перше, тренер найвищого рівня. Причому він привіз із собою асистентів – і що більше в тебе асистентів, то більше в тебе інформації. А помічники у нього також були дуже досвідчені.

Команда хімія була тоді на неймовірно високому рівні. Ми дуже багато часу проводили разом. Ми разом ходили вечеряти. Увечері після тренування могли грати у карти.

Була навіть традиція. Під час Євробаскету ми жили у маленькому готелі – всі на першому поверсі. Вже не пригадую, хто саме це почав. Історія така: хтось приходить і каже: "Хто хоче у Макдональдс?". Усі такі: "Я! Я теж!".

Макдональдс був недалеко. Поки йшли, обговорювали всі процеси, де можна покращитися, як зіграти ефективніше. Тобто навіть у вільний час ми ставали командою та обговорювали баскетбол.

Третім чинником стала впевненість, яку ми здобули під час тренувального процесу та товариських матчах. Ми під час товариського турніру у Польщі обіграли поляків, хоча там за 10 чи 15 секунд до кінця програвали 4 очки. З того моменту ми відчули, що можемо перемагати будь-якого суперника.

Сергій Гладир проти Богдана Богдановича
Сергій Гладир проти Богдана Богдановича
fiba.basketball/en/players/154814

За часи ваших виступів удалось пограти у збірній з легіонерамиПухом Джетером та Стівеном Берттом. Вони не філонили, не було такого, що ми іноземці, можемо трішки підрозслабитися?

– І Пух, і Стів – вони божевільні в плані гри. Вони фанати баскетболу, любили цю гру, та й зараз люблять баскетбол.

Ну і той факт, що всі гравці, які приїхали, на тренуваннях пахали. У них не було шансів не працювати на максимум, дивлячись, як українські хлопці викладаються.

– У 2014 році збірна України вперше зіграла на чемпіонаті світу. Чим запам'ятався той турнір, який проходив в Іспанії?

– Запам'ятався прикрим – не вийшли до чвертьфіналу. Я зламав ногу у грі з Фінляндією. Причому десь п'ять років про це не знав. Лікар потім каже: "Ви ламали ногу". Я відповідаю: "Та ні". А він: "Ось дивіться - тут неправильно зрослося".

Гра проти Фінляндії (поразка – 76:81) була у другому турі. Я впевнений: якби не моя травма, то на груповому етапі ми поступилися б тільки збірній США.

Перед першим матчем проти Домініканської Республіки (перемога України – 72:62) ми мали певний мандраж. А ось на фінів ми вже виходили дуже впевнено. Але моя травма... Цей випадок і по команді вдарив морально, і довелося адаптуватися тактично. Так, потім ми обіграли Туреччину (64:58), але програли США (71:95) та Новій Зеландії (61:73).

Початок тренерства. Виклики в новій ролі. Спануліс та Обрадович

Наскільки важко було перемкнутись із ролі гравця на асистента тренера? Що було найнеочікуванішим у новій ролі?

– Найскладнішим було – і дуже довгий час – це перейти з гравця на тренера у голові. От як би пояснити... Там комплекс всього: ще кілька місяців тому ти з ними грав на майданчику, сидів у роздягальні – а тепер ти тренер.

По-перше, вони тебе сприймають як гравця, особливо ті, з ким ти ще грав. По-друге, і самому було важко змінитись. Спілкуватися з ними вже не так близько, не жартувати, не вести свій дружній trashtalk – тренери собі такого дозволити не можуть (усміхається – прим.). Тож трохи часу треба було, щоб звикнути.

А так, то нічого не здивувало. Я знав, що мене чекає на тренуваннях: збільшиться кількість годин при підготовці, доведеться робити певний скаутинг. Я чекав на це.

Ви працюєте в штабі одного з найяскравіших молодих тренерів Європи — Васіліса Спануліса. Як виглядає його щоденна робота? Що вас в ньому вразило найбільше?

– Баскетбол для нього – це все. Є таке слово competitive (змагальний – прим.) – ось це про нього. Його бажання перемагати просто неймовірне.

Він прийшов і з першого дня казав: "Ми виграємо Євролігу. Не цього року – то наступного". Competitive – це про нього: суперництво із бажанням виграти.

Спануліс – неймовірний трудоголік. Багато дивиться матчів, мало спить. Працює постійно. У нього все довкола баскетболу. Тут все зрозуміло: людина багато разів перемагала в Євролізі, був MVP, один із найкращих в історії турніру.

facebook.com/MonacoBasket

Тривалий час ви співпрацювали з Сашею Обрадовичем. Чим він виділявся, що скажете про нього?

– Саша – справжній трудоголік. Він засинав біля комп'ютера зі зошитом у руках, прокидався – і одразу знову за комп'ютер: переглядати матчі, робити записи, аналізувати.

Він помічав будь-який момент. Саша звертав увагу на кожну деталь. Я в нього навчився ширше дивитися. У Саші дуже гострий баскетбольний розум. Він – дуже грамотний спеціаліст технічно та тактично.

Монакоамбітний проект. Ви приходили гравцем, коли колектив лише набирав обертів. Чи могли уявити тоді, що з міцного учасника Ліги чемпіонів клуб дійде до статусу гранда Євроліги?

– Вірив. Звичайно. Я розумів, що до цього все йтиме. Амбіції були – спершу в одного керівника, потім в іншого. Вони були залучені в проєкт максимально.

Щороку менеджмент проводив чудову роботу. Тому й логічно, що успіхи Монако ставали все кращими й кращими.

Монако міг стати другим представником чемпіонату Франції, який перемагав у Євролізі (Лімож у 1993 році прим.) Що саме, на вашу думку, не вистачило команді, якесь недоналаштування чи щось інше?

– Та ну, яке недоналаштування? (посміхається – прим.) Фінал Євроліги! Можливо, трохи перегоріли. Хоча навіть не це. Не хочу нічого вигадувати – бо це буде виглядати як excuse – виправдання.

Ми програли, перш за все, через певну недосвідченість. Із нашої команди у фіналі Євроліги ніхто не грав, крім головного тренера. Але він грав ще як гравець. А Шарунас Ясікявічюс, наскільки пригадую, уже вчетверте грав у фіналі. І вшосте у Фіналі чотирьох.

Фінал – це завжди окрема історія. Треба мати досвід. Треба вміти щось підказати, щось зрозуміти самим гравцям на паркеті – не дрогнути в певні моменти. Так, у Монако гравці високого рівня, але досвіду саме таких матчів трохи не вистачило.

– Фінал чотирьох проходив в Абу-Дабі. Як вам організація події, переліт не втомив команду?

– Коли летиш на Фінал чотирьох – клуб робить усе, щоб команда почувалася комфортно. І переліт, і готель – усе було на високому рівні.

Було 40, а то й 45 градусів тепла. Побув п’ять хвилин на вулиці – і вже треба десь заходити, бо можна отримати сонячний удар. До залу їздили автобусом, у готелі сиділи під кондиціонерами. На вулиці час проводити було складно.

Зал мені сподобався. Організація – також. Нам надсилали планування арени – дивився, все виглядало незрозуміло. За одним кошиком узагалі була якась стіна.

Але прилетіли, пройшлися, подивилися, і все сподобалося. Великий, просторий зал, оформлений красиво. Освітлення – чудове. Шоу – на рівні. Очікування й реальність не співпали. З мінусів – лише спека.

Читайте також :
Ексклюзив інтерв'ю Кров чемпіонів – гра своя. Максим Кличко – про дебют у збірній України та проривний сезон у Франції

– Владислав Семерич був у структурі команди. Максим Кличко наразі є. Чи зверталися вони до вас за порадами, чи може самі якось їм допомагали?

У предсезонці перед сезоном-2024/25 Макс був із нами. Трішки з ним попрацював, говорили. Владиславні. Він відразу пішов у молодіжну команду.

Справа в тому, що в нас зовсім різні розклади. Ми майже не перетинаємося з молодіжною командою. Основна команда – це постійні виїзди на матчі Євроліги. Тобто часу поговорити в тренувальному залі практично немає.

...

Cергій Гладир – вихованець МБК Миколаїв. Виступав також за Манресу (Іспанія), Фуенлабраду (Іспанія), Нантер (Франція), Нансі (Франція), а з 2015 по 2019 рік був гравцем Монако. 

З індивідуальних нагород можна відзначити тріумф у конкурсі триочкових на Матчі зірок 2009 року в українській Суперлізі. У 2010 та 2011 роках Сергій вигравав конкурс дальніх кидків чемпіонату Іспанії, а в 2017 українець отримав MVP Кубку французької ліги. 

Збірна України з баскетболу Монако статті інтерв'ю Сергій Гладир