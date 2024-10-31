Михельсон: Михайлюк йшов до Юти, щоб грати

Колишній наставник Черкаських Мавп Максим Міхельсон, який є першим тренером Святослава Михайлюка, заявив, що українець ще отримає свій шанс у баскетбольному клубі Юта Джаз.

Про це він заявив у коментарі для Sport-Express.ua.

"Я дуже сподіваюсь на хороші перспективи. Юту було обрано саме тому, що він може там грати та проявити себе. На мій особистий розсуд, зараз це ідеальне місце для нього.

Зараз усе виглядає так, що у Юті Джаз він гратиме. На тренуваннях він виглядає чудово. Подивимось, як все буде, коли сезон розкачається.

Торік ми дуже ретельно ухвалювати рішення щодо переходу у Селтікс, оскільки були й інші варіанти як у США, так і в Європі. Це був тривалий процес. При мені проходили розмови з тренерами та менеджерами Бостону. І Михайлюк одразу знав, яка у нього буде роль і скільки буде часу. Ми навіть розраховували на меншу кількість часу", – сказав Міхельсон.