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Жіноча Збірна України U-23 вийшла у фінал другого стопу Ліги націй 3х3

Олексій Мурзак — 13 червня 2025, 17:27
Жіноча Збірна України U-23 вийшла у фінал другого стопу Ліги націй 3х3
ФБУ

Жіноча збірна України U-23 з баскетболу 3х3 вийшла у фінал другого стопу Ліги націй.

"Синьо-жовті" з рахунком 14:11 перемогли команду Австрії.

Один з суперників по групі у другому стопі збірна Ізраїлю знялась зі змагань через події у країні, тому Україна та Австрія отримали технічні перемоги і в очному матчі виявили переможця групи.

В збірній України по 6 очок набрали Дарія Дубнюк та Ксенія Панькіна.

Ліга націй з баскетболу 3х3
Жінки
Відень, Австрія, 13 червня

Україна – Австрія 14:12

Фінал другого стопу за участі жіночої збірної України розпочнеться о 19:45. Суперник визначиться пізніше.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала з перемоги на етапі Жіночої серії у Відні.

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 Ліга Націй з баскетболу

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3

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