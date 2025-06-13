Жіноча Збірна України U-23 вийшла у фінал другого стопу Ліги націй 3х3

Жіноча збірна України U-23 з баскетболу 3х3 вийшла у фінал другого стопу Ліги націй.

"Синьо-жовті" з рахунком 14:11 перемогли команду Австрії.

Один з суперників по групі у другому стопі збірна Ізраїлю знялась зі змагань через події у країні, тому Україна та Австрія отримали технічні перемоги і в очному матчі виявили переможця групи.

В збірній України по 6 очок набрали Дарія Дубнюк та Ксенія Панькіна.

Ліга націй з баскетболу 3х3

Жінки

Відень, Австрія, 13 червня

Україна – Австрія 14:12

Фінал другого стопу за участі жіночої збірної України розпочнеться о 19:45. Суперник визначиться пізніше.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала з перемоги на етапі Жіночої серії у Відні.