У матчі Євроліги сталася бійка між гравцями Фенербачхе та Анадолу Ефеса
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У ці хвилини проходить матч 2 туру Євроліги між турецькими Анадолу Ефес та Фенербахче. Наприкінці третьої чверті між Елайджою Браянтом та Таріком Біберовичем відбулася бійка.
Американський захисник намагався заблокувати прохід форварда гостей. Вони разом завалилися за межі майданчику, а потім після обміну словами почали боротися.
Одноклубникам та суддям вдалося баскетболістів розборонити. Арбітри прийняли рішення вилучити їх через штовханину.
Нагадаємо, вчора відбулося стартові поєдинки 2 туру Євроліги.