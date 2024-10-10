У матчі Євроліги сталася бійка між гравцями Фенербачхе та Анадолу Ефеса

У ці хвилини проходить матч 2 туру Євроліги між турецькими Анадолу Ефес та Фенербахче. Наприкінці третьої чверті між Елайджою Браянтом та Таріком Біберовичем відбулася бійка.

Американський захисник намагався заблокувати прохід форварда гостей. Вони разом завалилися за межі майданчику, а потім після обміну словами почали боротися.

Одноклубникам та суддям вдалося баскетболістів розборонити. Арбітри прийняли рішення вилучити їх через штовханину.

Elijah Bryant & Tarık Biberovic gerginliği 🤯 pic.twitter.com/KjwhkwYvbm — Euroleague Time (@euroleague_time) October 10, 2024

Elijah Bryant ve Tarık Biberovic oyundan ihraç edildi. pic.twitter.com/D122rfEVYF — ali şivilishvili (@shivilala) October 10, 2024

Elijah Bryant'ın yerde yatan Tarık Biberovic'e saldırdığı anlar. pic.twitter.com/xdYMxuX6YO https://t.co/PRIdTwT7Dt — Tek Yol FENER (@TekYolFener) October 10, 2024

Нагадаємо, вчора відбулося стартові поєдинки 2 туру Євроліги.