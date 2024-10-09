Монако змінив хід гри з Маккабі, перемога Црвени Звєзди: результати матчів 2 туру Євроліги

У середу, 9 жовтня, відбулися поєдинки 2 туру Євроліги сезону 2024/25.

Монако у домашньому матчі програли першу половину гри з Маккабі – 41:46. На другу половину ізраїльського клубу не вистачило, що дозволило одному з фаворитів сезону здобути перемогу.

Сербська Црвена Звєзда впевнено контролювала хід зустрічі з Басконією. Навіть не дуже сильна остання чверть не завадила отримати другу перемогу поспіль.

Євроліга 2024/25 – регулярний чемпіонат

2 тур, 9 жовтня

Монако – Маккабі 85:79 (21:23, 20:23, 24:14, 20:19)

Монако: Джеймс 17 + 6 передач, Окобо 17, Мотеюнас 11 + 6 підбирань, Папаянніс 10 + 7 підбирань, Діалло 9 + 6 підбирань, Штразель 8, Блоссомгейм 7, Жайте 6 + 7 підбирань

Маккабі: Лойд 16, Ріверо 13, Хоард 13 + 7 підбирань + 3 перехоплення, Рендольф 10 + 5 підбирань, Йокубайтіс 9, Соркін 7, Блатт 6 + 10 передач, Дібартоломео 3, Коен 2

Црвена Звєзда – Басконія 78:71 (25:20, 17:14, 17:15, 19:22)

Црвена Звєзда: Кеннан 19, Боломбой 15 + 8 підбирань, Калінич 12 + 2 перехоплення, Недович 9, Міллер-Макінтайр 7 + 7 передач, Мітрович 6, Дос Сантос 3, Даум 3, Давидовац 2, Гідрайтіс 2

Басконія: Монеке 19 + 6 підбирань, Холл 13 + 7 підбирань, Седекерскіс 8, Рогкавопулос 8, Луваву-Кабарро 8, Говард 7, Болдуїн 6, Форрес 2

Нагадаємо, у Кубку ФІБА український Дніпро розгромно поступився польському Анвілу.