Це велика честь: Лень – про перехід у Реал

Український центровий Олексій Лень відреагував на свій перехід в мадридський Реал.

Про це гравець розповів у коментарі клубній пресслужбі іспанського клубу.

"Це багато що означає, велика честь. Це клуб з великою історією, яка складає чимало років. Кожен хотів би стати частиною Реала. Коли бачиш цю емблему у себе на грудях, це багато чого означає. Це один з найважливіших клубів у Європі. Я тривалий час за ними стежу. Це честь бути частиною чогось такого особливого, як Реал", – сказав Лень.

Нагадаємо, баскетболіст підписав контракт до 30 червня 2027 року та буде виступати у новому клубі під 25 номером.

У жовтні Нью-Йорк Нікс відрахував українського центрового. Гравець приєднався до тренувального табору команди у вересні, уклавши негарантовану угоду Exhibit 9. За Нікс баскетболіст відіграв два матчі, отримавши 18 хвилин ігрового часу, в яких набрав сумарно 7 очок.