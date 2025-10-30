Лень перейшов у мадридський Реал

Український центровий Олексій Лень став гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Баскетболіст підписав контракт до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Гравець збірної України приєднався до мадридського Реала після 12 сезонів у НБА, де він грав за Фінікс (2013-2018), Атланту (2018-2020), Сакраменто (2020), Торонто (2020-2021), Вашингтон (2021), Сакраменто (2021-2025) та Лос-Анджелес Лейкерс (2025).

Нагадаємо, у жовтні Нью-Йорк Нікс відрахував українського центрового. Гравець приєднався до тренувального табору команди у вересні, уклавши негарантовану угоду Exhibit 9.

За Нікс баскетболіст відіграв два матчі, отримавши 18 хвилин ігрового часу, в яких набрав сумарно 7 очок.

Минулого сезону 32-річний Лень виступав за Лейкерс та набирав у середньому 3,1 підбирання та 2,2 очка та 0,8 асиста за 10 матчів, граючи за Лейкерс.