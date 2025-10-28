Старий просто втомився: легенді Бостона висунули звинувачення у водінні в нетверезому стані

Чемпіон НБА 2008 року у складі Бостон Селтікс Пол Пірс отримав звинувачення по двом пунктам, пов'язаним із водінням у нетверезому стані.

Про це повідомляє TMZ.

Згідно з судовими документами, легенді Бостона висунуті два звинувачення у проступках: одне за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а інше за керування транспортним засобом із вмістом алкоголю в крові 0,08% або вище.

Звинувачення були висунуті лише через два тижні після його арешту на початку жовтня. Тоді 46-річного члена Зали слави знайшли сплячим за кермом свого Range Rover у заторі на автостраді Лос-Анджелеса.

Кілька днів потому Пірс публічно применшив значення інциденту, заперечуючи будь-які правопорушення та пояснюючи ситуацію виснаженням, а не алкоголем.

"Уявіть, що ви застрягли в заторі на 45 хвилин і заснули. Я зробив це фото тієї ночі, бо ніколи так довго не стояв у заторі. Я старий, я втомився і я заснув. У мене все добре, дякую за любов", – заявив Пірс.

Наступного місяця Пол Пірс має з'явитися до суду для пред'явлення звинувачення. Якщо його визнають винним, йому можуть загрожувати штрафи, позбавлення водійських прав та, можливо, випробувальний термін.

Нагадаємо, що нещодавно відбулися арешти захисника Маямі Хіт Террі Розіра та головного тренера Портленд Трейл Блейзерс Чонсі Біллапса. Через це Конгрес США викликав "на килим" комісара НБА Адама Сільвера.