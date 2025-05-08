Легенда Бостона пройшов 20 миль пішки у халаті через поразку Селтікс у матчі з Нікс
Легенда Бостон Селтікс Пол Пірс вже шкодує про те, що він сказав напередодні другого матчу серії плейоф "кельтів" проти Нью-Йорк Нікс.
Про це повідомляє Sports Illustrated.
Перед стартом другої зустрічі Бостона та Нью-Йорка Пірс у прямому етері вирішив укласти одностороннє парі. Він заявив, що в разі поразки Селтікс він пішки пройде від дому до студії 15 миль (приблизно 24 кілометри) босоніж в одному халаті.
"Якщо Селтікс програють другу гру вдома, то завтра я пройду сюди 15 миль пішки. У халаті, без взуття, босоніж. Якщо Селтікс програють. Я серйозно про це кажу. У халаті, босоніж, я буду тут о третій годині. Гарантую це – ставте свої домівки на цю гру.
Немає жодного шансу, що ми програємо. Жодного шансу. У вас більше шансів вийти зі студії та зустріти динозавра", – сказав Пірс.
Варто зазначити, що 47-річний чемпіон НБА пожалкував про сказане, бо Бостон знову програв Нью-Йорку домашній матч. Команда Джо Маззулли вдруге поспіль втратила 20-очкову перевагу над суперником, який здобув перемогу в клатчі з рахунком 91:90.
Не можна не відзначити те, що Пірс стримав своє слово. Спочатку після поєдинку він виклав свій маршрут, який виявився трохи більшим, ніж 15 миль.
А потім він розпочав свій марафон до студії в халаті, чим похвалився, опублікувавши відповідне відео в соцмережах.
Раніше з'явилася інформація, що триразового чемпіона НБА у складі Лейкерс звинуватили в сексуальних домаганнях. При цьому баскетболіст не заперечує зв'язок із жертвою.