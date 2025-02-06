Один із найкращих італійських баскетболістів в історії очолив скромний іспанський клуб

Легенда італійського баскетболу Грегор Фучка очолив клуб третьої іспанської ліги Сантфелюнк.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Для 53-річного Фучки це буде дебютна робота на чолі професійного клубу. До цього він тренував юнацькі збірні Італії, а також очолював академію Фортітудо (Болонья).

Сантфелюнк із результатом 2-13 посідає передостаннє місце в групі А третього іспанського дивізіону.

Протягом кар’єри Грегор виступав за Олімпію-Любляна, Трієст, Мілан, Фортітудо, Барселону, Жирону, Рому та Пістою. Разом із Барселоною тріумфував у Євролізі сезону-2002/03.

У складі збірної Італії став чемпіоном Європи 1999 року. На тому турнірі Фучка був визнаний MVP.

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