Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Один із найкращих італійських баскетболістів в історії очолив скромний іспанський клуб

Руслан Травкін — 6 лютого 2025, 14:34
Один із найкращих італійських баскетболістів в історії очолив скромний іспанський клуб
Грегор Фучка
https://www.cbsantfeliuenc.com/ca

Легенда італійського баскетболу Грегор Фучка очолив клуб третьої іспанської ліги Сантфелюнк.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Для 53-річного Фучки це буде дебютна робота на чолі професійного клубу. До цього він тренував юнацькі збірні Італії, а також очолював академію Фортітудо (Болонья).

Сантфелюнк із результатом 2-13 посідає передостаннє місце в групі А третього іспанського дивізіону.

Протягом кар’єри Грегор виступав за Олімпію-Любляна, Трієст, Мілан, Фортітудо, Барселону, Жирону, Рому та Пістою. Разом із Барселоною тріумфував у Євролізі сезону-2002/03.

У складі збірної Італії став чемпіоном Європи 1999 року. На тому турнірі Фучка був визнаний MVP.

Нагадаємо, сьогодні Святослав Михайлюк допоміг Юті обіграти Голден Стейт у матчі регулярного чемпіонату НБА. 

баскетбол Новий тренер

баскетбол

Дедлайн обмінів НБА: Голден Стейт забрав Батлера та віддав Віггінса
Барселона та Олімпіакос здобули розгромні перемоги, Партизан здолав Віртус у 25 турі Євроліги
Захисник Монако вписав своє ім'я в історію Євроліги унікальним досягненням
Ірвінг – про обмін Дончича: Даллас втратив свого маленького словенського президента
Гравець Голден Стейт назвав дедлайн обмінів НБА "сучасним рабством"

Останні новини