Сакраменто з Ленем програв Орландо, Михайлюк допоміг Юті перемогти Голден Стейт в матчі НБА

У ніч з 5 на 6 лютого відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Сакраменто із Ленем у складі програв Орландо. Український баскетболіст провів на полі понад дві хвилини, проте не зміг відзначитись результативними діями.

У ще одному матчі за участі українця Юта переграла Голден Стейт. Святослав Михайлюк записав на свій рахунок 10 очок та 5 підбирань.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

6 лютого

Шарлотт – Мілуокі 102:112 (26:38, 30:28, 21:20, 25:26)

Детройт – Клівленд 115:118 (26:34, 30:31, 27:21, 32:32)

Атланта – Сан-Антоніо 125:126 (25:35, 29:37, 43:31, 28:23)

Бруклін – Вашингтон 102:119 (26:33, 35:32, 12:23, 29:31)

Торонто – Мемфіс 107:138 (29:22, 30:31, 25:43, 23:42)

Філадельфія – Маямі 101:108 (25:29, 32:33, 22:24, 22:22)

Оклахома-Сіті – Фінікс 140:109 (37:33, 24:30, 43:16, 36:30)

Юта – Голден Стейт 131:128 (28:25, 28:33, 31:29, 44:41)

Міннесота – Чикаго 127:108 (39:30, 23:30, 32:30, 33:18)

Денвер – Новий Орлеан 144:119 (36:36, 32:32, 45:27, 31:24)

Сакраменто – Орландо 111:130 (31:37, 29:25, 23:42, 28:26)

Нагадаємо, раніше у США заарештували сина легенди НБА за зберігання заборонених речовин.