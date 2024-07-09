Стоктон: Джордан, Леброн та Браянт не входять у п'ятірку найкращих в історії НБА

Видатний розігруючий Юти Джаз Джон Стоктон не став би включати Леброна Джеймса, Майкла Джордана та Кобі Браянта у п'ятірку найкращих гравців у історії Національної баскетбольної асоціації.

Слова ексбаскетболіста цитує Fadeaway World.

"Я б не став включати цих трьох гравців до моєї п’ятірки найкращих. Я ненавиджу це питання, хоча мені його постійно ставлять. Хтось каже, що кращим є будь-хто з цих трьох. Для мене кращим є Вілт Чемберлен. НБА змінила правила, щоб звести нанівець його домінуюче становище. Карім Абдул-Джаббар, найкращий скорер та блокувальник кидків в історії ліги протягом 40 років, чи не так? Я знаю, що Леброн обійшов його за набраними очкам, але зробив це після введення триочкової лінії та зміни правил. Є так багато хлопців, яких я включив би в топ-5. Хлопці, яких пропонують туди включати, не є моїми фаворитами”, – сказав Стоктон.

Нагадаємо, що у квітні Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу, випередивши бразильця Оскара Шмідта.