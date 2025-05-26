Легендарний захисник Реала завершив кар’єру в збірній Іспанії

Знаменитий захисник баскетбольної команди мадридського Реала Серхіо Юль ухвалив рішення завершити кар’єру в збірній Іспанії у віці 37 років.

Про це повідомляє пресслужба FIBA.

Юль виступав за збірну Іспанії з 2009 року, сумарно провів у складі команди 173 матчі. Востаннє він надягав майку національної команди на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де у трьох матчах групового етапу в середньому набирав 14,3 очка.

Зі збірною Іспанії Юль тричі вигравав Євробаскет – у 2009, 2011 і 2015 роках. Також став чемпіоном світу 2019 року та завоював срібло та бронзу на Олімпіадах 2012 і 2016 роках відповідно.

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