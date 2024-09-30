Легенда НБА помер у віці 58 років

Член Залу слави Дікембе Мутомбо помер у віці 58 років через рак мозку.

Про це повідомляє NBA Communications.

У Мутомбо у 2022 році було виявлено пухлину головного мозку. З того часу неодноразово проходив курси лікування.

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.



NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3 — NBA Communications (@NBAPR) September 30, 2024

Конголезець відіграв у НБА 18 сезонів, виступав за Денвер, Атланту, Філадельфію, Нью-Джерсі Нетс, Нью-Йорк Нікс та Г'юстон. Його чотири рази було визнано найкращим захисним гравцем ліги, 8 разів він брав участь у Матчі всіх зірок.

Вважався майстром блокшотів. Зокрема посідав друге місце в НБА за загальною кількістю блокшотів за кар'єру – 3289.

В останні роки Мутомбо активно займався розвитком медицини, освіти та покращенням інших соціальних можливостей мешканців Конго.