Легенда НБА помер у віці 58 років
Член Залу слави Дікембе Мутомбо помер у віці 58 років через рак мозку.
Про це повідомляє NBA Communications.
У Мутомбо у 2022 році було виявлено пухлину головного мозку. З того часу неодноразово проходив курси лікування.
Конголезець відіграв у НБА 18 сезонів, виступав за Денвер, Атланту, Філадельфію, Нью-Джерсі Нетс, Нью-Йорк Нікс та Г'юстон. Його чотири рази було визнано найкращим захисним гравцем ліги, 8 разів він брав участь у Матчі всіх зірок.
Вважався майстром блокшотів. Зокрема посідав друге місце в НБА за загальною кількістю блокшотів за кар'єру – 3289.
В останні роки Мутомбо активно займався розвитком медицини, освіти та покращенням інших соціальних можливостей мешканців Конго.