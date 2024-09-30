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Легенда НБА помер у віці 58 років

Олександр Булава — 30 вересня, 18:34
Легенда НБА помер у віці 58 років

Член Залу слави Дікембе Мутомбо помер у віці 58 років через рак мозку.

Про це повідомляє NBA Communications.

У Мутомбо у 2022 році було виявлено пухлину головного мозку. З того часу неодноразово проходив курси лікування.

Конголезець відіграв у НБА 18 сезонів, виступав за Денвер, Атланту, Філадельфію, Нью-Джерсі Нетс, Нью-Йорк Нікс та Г'юстон. Його чотири рази було визнано найкращим захисним гравцем ліги, 8 разів він брав участь у Матчі всіх зірок.

Вважався майстром блокшотів. Зокрема посідав друге місце в НБА за загальною кількістю блокшотів за кар'єру – 3289.

В останні роки Мутомбо активно займався розвитком медицини, освіти та покращенням інших соціальних можливостей мешканців Конго.

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