Справа одного матчу: ЛеБрон готується до відкриття клубу "50 тисяч очок за кар'єру"

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс перебуває на порозі історичного моменту. У наступному матчі він може стати першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тисяч очок за кар'єру.

Про це повідомляє сайт НБА.

Минулої ночі в дербі проти Кліпперс (108:102) 40-річний "Король" набрав 17 очок, які наблизили його до заповітної позначки.

ЛеБрону не вистачає всього 18 очок, щоб відкрити "Клуб 50 000" (враховуються набрані очки в регулярному сезоні та плейоф). Наразі Джеймс має 49 982 очки. Ця подія може відбутися в ніч на 5 березня, коли "озерники" прийматимуть Новий Орлеан.

На другому місці за даним показником розташувався Карім Абдул-Джаббар (44 149). Третє місце посідає Карл Мелоун (41 689).

Топ-10 гравців за кількістю набраних очок (регулярка + плейоф)

ЛеБрон Джеймс – 49 982 очки (41 820 + 8 162) Карім Абдул-Джаббар – 44 149 (38 387 + 5 762) Карл Мелоун – 41 689 (36 928 + 4 761) Кобі Браянт – 39 283 (33 643 + 5 640) Майкл Джордан – 38 279 (32 292 + 5 987) Дірк Новіцкі – 35 223 (31 560 + 3 663) Кевін Дюрант – 35 165 (30 180 + 4 985) Вілт Чемберлен – 35 026 (31 419 + 3 607) Шакіл О'Ніл – 33 846 (28 596 + 5 250) Тім Данкан – 31 668 (26 496 + 5 172)

Нагадаэмо, що ця ж перемога над Кліпперс стала ювілейною для ЛеБрона Джеймса.