Лідер команди Михайлюка зазнав травми у грі з Сан-Антоніо
Зірка Юти Лаурі Маркканен травмував коліно під час матчу з Сан-Антоніо (115:128) 27 листопада.
Про це повідомляє сайт НБА.
Маркканен зіштовхнувся з бігменом "шпор" Віктором Вембаньямою у четвертій чверті поєдинку.
27-річний фінський баскетболіст не зміг продовжити матч. Він не зміг самостійно залишити паркет.
Маркканена відвели до роздягальні, звідки він не повернувся. Команда заявила, що у гравця забій коліна. З цієї причини він пропустив гру з Денвером (103:122) минулої ночі. Строки повернення Лаурі невідомі.
Проте в цьому матчі зіграв Святослав Михайлюк, для якого ця поява стала лише третьою в сезоні, але другою повноцінною, адже у грі з Сакраменто українець вийшов на кілька секунд.
У нинішньому сезоні Лаурі Маркканен взяв участь у 14 матчах Юти, в яких набирав у середньому 19,5 очка, 6,6 підбирання та 2,2 передачі.