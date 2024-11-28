Лідер команди Михайлюка зазнав травми у грі з Сан-Антоніо

Зірка Юти Лаурі Маркканен травмував коліно під час матчу з Сан-Антоніо (115:128) 27 листопада.

Про це повідомляє сайт НБА.

Маркканен зіштовхнувся з бігменом "шпор" Віктором Вембаньямою у четвертій чверті поєдинку.

27-річний фінський баскетболіст не зміг продовжити матч. Він не зміг самостійно залишити паркет.

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Маркканена відвели до роздягальні, звідки він не повернувся. Команда заявила, що у гравця забій коліна. З цієї причини він пропустив гру з Денвером (103:122) минулої ночі. Строки повернення Лаурі невідомі.

Проте в цьому матчі зіграв Святослав Михайлюк, для якого ця поява стала лише третьою в сезоні, але другою повноцінною, адже у грі з Сакраменто українець вийшов на кілька секунд.

У нинішньому сезоні Лаурі Маркканен взяв участь у 14 матчах Юти, в яких набирав у середньому 19,5 очка, 6,6 підбирання та 2,2 передачі.