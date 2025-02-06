Жіноча збірна України програла Португалії та втратила шанси на вихід на Євробаскет-2025

Жіноча збірна України з баскетболу програла у виїзному матчі проти національної команди Португалії у відборі на чемпіонат Європи-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 60:57 на користь господарок паркету.

Для збереження шансів на кваліфікацію на чемпіонат Європи-2025 українкам необхідно було перемогти Португалію у 15+ очок, однак зробити цього не вдалося.

Завершальна гра відбіркового циклу Євробкаскета-2025 для збірної України відбудеться 9 лютого. Протистояти українській команді буде Північна Македонія.

Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу пройде влітку цього року в Чехії, Німеччині, Італії та Греції. Кожна з країн прийматиме поєдинки однієї з чотирьох груп фінальної частини турніру. Усі матчі плейоф проходитимуть в Греції.