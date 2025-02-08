Нервозність та провали: Мурзін прокоментував поразку та втрату шансів України вийти на жіночий Євробаскет-2025

Головний тренер жіночої збірної України Євген Мурзін підбив підсумки програного матчу проти Португалії (57:60), через що "синьо-жовті" втратили всі шанси на потрапляння на Євробаскет-2025.

Слова 59-річного фахівця наводить сайт ФБУ.

"Ми готувалися та налаштовувались на матч проти Португалії, цього разу грали проти них повним складом. У порівнянні з першою грою проти Португалії поміняли близько 40% складу, плюс приєдналась капітан Аліна Ягупова.

Дуже хотіли взяти реванш за поразку в Ризі і насправді непогано грали в першій половині. Не дозволили їм використати основну перевагу – триочкові кидки. Але після великої перерви ми самі збилися на дальні атаки, хоча більшу частину очок набрали з-під кільця. Тому треба було звичайно більше атакувати з проходів, але ми продовжували багато кидати здалеку.

Провалили початок четвертої чверті, почали занадто багато робити індивідуальних дій в нападі. Наприкінці спробували трохи наздогнати, але це вже був програний матч", – сказав Мурзін.