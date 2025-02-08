Нервозність та провали: Мурзін прокоментував поразку та втрату шансів України вийти на жіночий Євробаскет-2025
Головний тренер жіночої збірної України Євген Мурзін підбив підсумки програного матчу проти Португалії (57:60), через що "синьо-жовті" втратили всі шанси на потрапляння на Євробаскет-2025.
Слова 59-річного фахівця наводить сайт ФБУ.
"Ми готувалися та налаштовувались на матч проти Португалії, цього разу грали проти них повним складом. У порівнянні з першою грою проти Португалії поміняли близько 40% складу, плюс приєдналась капітан Аліна Ягупова.
Дуже хотіли взяти реванш за поразку в Ризі і насправді непогано грали в першій половині. Не дозволили їм використати основну перевагу – триочкові кидки. Але після великої перерви ми самі збилися на дальні атаки, хоча більшу частину очок набрали з-під кільця. Тому треба було звичайно більше атакувати з проходів, але ми продовжували багато кидати здалеку.
Провалили початок четвертої чверті, почали занадто багато робити індивідуальних дій в нападі. Наприкінці спробували трохи наздогнати, але це вже був програний матч", – сказав Мурзін.
На думку тренера, одним з факторів поразки стала велика кількість втрат.
"Виграли підбирання і готувалися до пресингу португалок, але на жаль 23 втрати – дуже неприємний показник. Це і наслідок нервозності, і неправильно прийнятих рішень. Декілька разів за матч не контролювали час на атаку, не встигаючи проатакувати кільце".
Мурзін також трохи розповів про збірну Північної Македонії, з якою українки зіграють в останньому турі кваліфікації.
"В заключній грі із Північною Македонією ми будемо грати на перемогу, єдине що можу сказати однозначно, ми розширимо склад, дамо всім пограти. Безумовно більше шансів отримає молодь.
У Північної Македонії приблизно три гравчині набираю левову долю очок – це Анджеліка Мітрашинович, Меррітт Хемп та Александра Стояновська. Коли ми грали з ними на виїзді, Аліна Ягупова прикрила Стояновську, пресингували по всьому майданчику Мітрашинович – вона у них єдина розігруюча.
Намагалися навантажити їхніх лідерок по максимуму і, думаю, план залишиться приблизно той самий і на завтрашній матч. Багато залежатиме від того, як ми зіграємо проти цих трьох гравчинь".
Нагадаємо, що поразка від Португалії стала для України четвертою у п'яти матчах. Із однією перемогою українські баскетболістки посідають третє місце групи G.
Матч проти Північної Македонії, який не матиме ніякого турнірного значення для обох команд, відбудеться завтра, 9 лютого. Початок гри запланований на 20:00 за київським часом.