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У Дніпра змінився розклад матчів Кубку Європи ФІБА

Олексій Мурзак — 8 жовтня, 17:54
У Дніпра змінився розклад матчів Кубку Європи ФІБА
У Дніпра змінився розклад матчів у Кубку Європи ФІБА
ФБУ

Чемпіон Суперліги Дніпро вже завтра, 9 жовтня, зіграє матч першого туру групового етапу Кубку Європи ФІБА проти Анвіла.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Гра пройде у польському місті Влоцлавек (початок о 19:00 за Києвом).

Далі українська команда проведе спарені матчі на виїзді – 16 жовтня в Ліссабоні зіграє номінально домашній матч проти Спортінга, а за два дні, 18 жовтня, зіграє з цим же суперником виїзний матч. Обидві гри розпочнуться о 21:30 за київським часом.

Після Португалії Дніпро вирушить до Італії, де проведе два матчі проти Динамо Сассарі – у вівторок 22 жовтня та у четвер 24 жовтня. Ці ігри також розпочнуться о 21:30.

"Турне" завершиться там, де і починається – у польському Влоцлавеку 30 жовтня команда проведе номінально домашній матч проти Анвіла. Початок о 19:00.

Таким чином, Дніпро всі домашні матчі проведе на майданчику суперників і завершить груповий етап на два тижні раніше за інші команди турніру.

Чемпіон Суперліги Дніпро дозаявив досвідченого українського захисника Олександра Мішулу.

Контракт підписаний з умовою про дострокове припинення співпраці, якщо гравець отримає пропозицію від європейського клубу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як найкраща команда з трьох, яка поступилась у кваліфікації.

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