Капітан Дніпра назвав запоруку успіху у матчі-відповіді Кубку ФІБА проти Констанци

Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко вважає, що вирішальним у матчі-відповіді кваліфікації Кубку Європи ФІБА проти румунської Констанци стане перевага в боротьбі за підбирання та хороша гра в атаці під час розіграшу пік-н-ролу.

Про це він розповів пресслужбі клубу.

"У складі Констанци дуже габаритні гравці. Румунський центровий дуже добре займає позицію в лоу-пості. Вважаю, що в першій половині минулої зустрічі ми мали деякі проблеми з підбираннями на нашому щиті, але потім це виправили в другій половині. Головне для нас у матчі-відповіді не дати суперникам виграти підбирання та добре зіграти на пік-н-ролі", – заявив лідер дніпрян.

Нагадаємо, в першому поєдинку мінімальну перемогу з рахунком 71:69 вирвав Дніпро. Попри це, фаворитом на вихід у груповий етап все одно вважається румунська команда – її успіх оцінюється коефіцієнтом 1.22-1.28, тоді як на дніпрян дають 3.65-3.80.

Зазначимо, що Дніпро єдиний український клуб, який гратиме у єврокубках цього сезону. Переможець напряму вийде до групового етапу, де його вже чекають французький Шоле, бельгійський Антервпен та швейцарський Фрібург.