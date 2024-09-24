Дніпро розпочне шлях у кваліфікації Кубка Європи ФІБА

Чемпіон української Суперліги-2024, БК Дніпро, зустрінеться з румунською Констанцою в межах першого відбіркового матчу Кубку Європи ФІБА.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 24 вересня, на арені "Sports Hall" в місті Констанца, Румунія. Початок – о 20:30 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 26 число.

Трансляцію поєдинку ви зможете подивитися в цій новині.

Зазначимо, що Дніпро єдиний український клуб, який гратиме у єврокубках цього сезону. Обидві зустрічі з Констанцою відбудуться в Румунії, на майданчику суперника. Переможець напряму вийде до групового етапу, де його вже чекають французький Шоле, бельгійський Антервпен та швейцарський Фрібург.

Однак згідно з форматом дніпряни можуть кваліфікуватися до основного раунду змагань навіть попри поразку. Після завершення відбору до групового етапу Ліги чемпіонів з'явилися три додаткові квоти, які будуть розподілені між команди, що програють у кваліфікації Кубку Європи.