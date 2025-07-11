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Дніпро виступить у кваліфікації Кубку Європи ФІБА

Олексій Мурзак — 11 липня 2025, 15:40
Дніпро виступить у кваліфікації Кубку Європи ФІБА
ФБУ

У п'ятницю, 11 липня, стали відомі учасники Кубку Європи ФІБА сезону 2025/26.

Про це повідомила пресслужба міжнародної федерації.

Так, серед учасників майбутнього турніру є чемпіон України минулого сезону БК Дніпро. Українська команда буде відбиратися на Кубок через кваліфікацію, у якій візьмуть участь 16 клубів (Дніпро буде сіяним).

Жеребкування кваліфікаційних матчів та регулярного сезону відбудеться в середу, 23 липня, у Мюнхені, Німеччина.

Загалом вже відомі 29 учасників, ще 19 клубів зареєструвалися для участі в кваліфікаційних турнірах Ліги чемпіонів з баскетболу. Якщо будь-яка з цих команд не пройде кваліфікацію, вона потрапить безпосередньо до регулярного сезону Кубку Європи ФІБА, який знову складатиметься з 40 клубів, розділених на 10 груп по чотири команди.

Нагадаємо, у минулому сезоні Дніпро також представляв Україну на Кубку, однак завершив виступи на першому груповому етапі.

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